Fox Sports: aislado por el coronavirus, Oscar Ruggeri estalló y defendió a River por no presentarse a jugar

El ex jugador Oscar Ruggeri salió en defensa de los jugadores de River, que decidieron no presentarse a jugar el pasado fin de semana debido al avance del coronavirus en la Argentina, y exigió que la Superliga no le quite puntos.

El elenco 'Millonario' fue el único que tomó esa drástica decisión luego de que se detectara un caso sospecho entre sus juveniles y provocó una fuerte polémica en el fútbol local. Es que la Superliga anunció que le aplicaría sanciones, pero varios jugadores y entrenadores resaltaron que quieren frenar la actividad por miedo al contagio.

"ESPERO QUE A RIVER NO LE SAQUEN LOS PUNTOS Y SE PARE EL FÚTBOL"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri fue contundente con la postura del Millonario: "Lo banco a Ponzio y a River a morir. Espero que jueguen el partido cuando lo tengan que jugar". pic.twitter.com/a12bUzLdoK — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 16, 2020

En ese contexto, el campeón del Mundo en México 1986 se mostró muy enojado con la intención de la ente que preside Marcelo Tinelli y reclamó: "Espero que a River no le saquen los puntos y que juegue el partido cuando corresponda".

El ex futbolista de River y Boca decidió aislarse en su casa por voluntad propia, pero igual participó de 90 Minutos de Fútbol a través de un móvil improvisado. En esa línea, también pidió "que los jugadores se junten y se pare el fútbol". El parate definitivo de los jugadores podría determinarse el próximo miércoles, día en que está pactada una reunión entre el titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, y los capitanes de los clubes de Primera y el ascenso.

"No puedo creer que se pare todo y el fútbol se juegue a puertas cerradas", insistió Ruggeri, al tiempo que señaló que él "no jugaría tampoco" si estuviera en actividad y subtayó que está "con River a morir".

Sobre su decisión de quedarse encerrado en su casa. El ex deportista de 58 años apuntó: "Estoy en mi casa y me voy a quedar en mi casa".