Feinmann, enojado con el Gobierno tras el cepo al dólar: "Las metáforas de Marcos Peña ya cansan"

El periodista oficialista Eduardo Feinmann se cansó de las metáforas que utiliza el gobierno de Mauricio Macri y criticó duramente la forma de Marcos Peña de definir los problemas que generó el ajuste de Cambiemos.

Durante su editorial televisivo, el conductor de A24 explicó que "se va a empezar a escuchar que vuelve el dolar blue, el contado con liqui para personas humanas, ya nos habíamos olvidado y vuelven a aparecer".

"Le quiero decir algo a los ministros. Ya cansan con las metáforas marcopeñistas. Me imagino que se juntan con él y les dice 'hoy la metáfora es el barco que llega al puerto y hay que estacionarlo. Empezó ayer con eso, la sala de maquinas, el comedor, los camarotes. Cortenla, ya cansan", enfatizó.

LEA MÁS Rial reveló por qué Macri se molestó con Mirtha

Además, el periodista tuvo que salir a corregir al "mejor equipo de los últimos 50 años" y explicarles que los barcos no se estacionan.

"La del barco en el medio del rió, que hay que remar de una orilla a la otra, las turbulencias y las tormentas y la metáfora del Aconcagua. Ahora es el barco en el muelle. Primero cuéntenles que los barcos no se estacionan, sino que o lo fondeas o lo amarrás. Si Marcos Peña le dijo eso al ministros, no se estacionan. Pero cansan con la metáfora esta, porque la gente de a pie no necesita las metáforas, necesita que le arreglen los problemas", sintetizó.