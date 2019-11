Exclusivo: Ibar Pérez Corradi cruzó a Leonardo Fariña por su renuncia al Programa de Testigos Protegidos

"¿Viste qué vergüenza este Fariña que dice que se va a ir del Programa por Cristina?". Así comenzó la charla con Ibar Pérez Corradi, detenido en el penal de Marcos Paz por tráfico de efedrina, en referencia a la renuncia de Leonardo Fariña al Programa de Protección de Testigos e Imputados, del que obtuvo beneficios por tres años y medio.

"El valijero" decidió ayer renunciar al Programa por seguridad, según difundieron los medios de comunicación oficialistas, ante el cambio de Gobierno. Como contó Giselle Robles a El Destape, exabogada de Fariña, el hombre del rodete se reunió al menos dos veces con Germán Garavano y desde el Gobierno le diseñaron un guión para declarar contra Cristina Kirchner, lo que le valió de beneficios como suntuosos alquileres y el pago de la prepaga OSDE, que ningún otro protegido tiene. Además, pasó más de tres años dentro del organismo, aunque la ley sólo permite seis meses.

A diferencia de Fariña, Pérez Corradi sostuvo en diálogo con El Destape: "Tengo miedo de estar en el Programa desde que entré al Programa porque el allanamiento en que la gente le pegó a sus hijos y mató a sus perros fue ordenado por la ministra Patricia Bullrich".

Para él, el hombre del rodete "es un payaso, un tipo que se dejó inventar un montón de cosas para tener el beneficio de salir de la cárcel y ahora no sabe qué hacer para irse del país" y argumentó que optó por irse del Programa "porque tiene miedo de ir preso de vuelta porque sabe que todas las cosas que dijo son mentira".

En este sentido, analizó que "Fariña está haciendo todo un show para ir preso. No aportó ningún dato nuevo y no se pudo corroborar ninguna de las cosas que dijo". En este sentido, Robles aseguró a este medio que la excarcelación de Fariña depende de su pertenencia al Programa de Protección de Testigos por lo que, con su renuncia, "debería ir preso" de forma inmediata.

Pérez Corradi le dijo a este medio que él tiene miedo de estar en el Programa que maneja este Gobierno desde que ingresó al mismo, lejos de manifestar temor por el cambio de autoridades: "El allanamiento a mi casa en 2016, donde le pegaron a mis hijos, lo mandó (la ministra de Seguridad Patricia) Bullrich porque yo no me quise entregar. El día anterior no me quise entregar, entonces mandó el allanamiento a la casa de mi ex en represalia". En ese entonces, estaba prófugo en Paraguay. Prosiguió el relato: "(La número dos de la AFI, Silvia) Majdalani sabía perfectamente que yo no estaba ahí pero en represalia fue eso: mató a los perros de mi exmujer y le pegó a mis hijos. Por eso estoy en el Programa".

Cuando estaba en Paraguay, y tras este violento allanamiento, Bullrich firmó un compromiso con él en el que le manifestó que, si brindaba información útil para la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, no estaría en dependencias del Servicio Penitenciario Federal ni Bonaerense.

El protegido, detenido hace años, aseguró a este medio: "Lo que pedían era que invente cosas, yo declaré lo que sabía" y eso lo llevó a la cárcel. Desde Marcos Paz, aseguró que su situación en el Penal sigue siendo mala: "No queremos seguir lo que hacen éstos, nos negamos a la bajada de línea para hablar mal de Aníbal Fernández. Me mandaron gente del Programa para que yo diga que hice negocios con Gildo Insfrán, que tenía que hablar con (Nicolás) Wiñazki y otros periodistas y me dieron los teléfonos".

En ese contexto, remarcó que los funcionarios del Gobierno saliente "pueden ser un peligro cuando se vayan del poder porque tienen miedo que la gente empiece a declarar las cosas que hicieron, y no van a querer".