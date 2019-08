Espionaje ilegal: uno de los extorsionados por Daniel Santoro dijo que le da "tranquilidad" su procesamiento

El ex directivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, se refirió al procesamiento contra el periodista Daniel Santoro y señaló que “el procesamiento de Santoro me da tranquilidad. En lo personal, no sé si cierre es la palabra porque supongo que esto sigue, pero una primera etapa que concluye". Del mismo modo, indicó que "la decisión de Ramos Padilla es un cierre a un proceso que demuestra con pruebas ciertas situaciones que se dieron en mi caso".

"El juez Ramos Padilla ya mostró pruebas concretas, ya no hay especulaciones, son situaciones probadas", afirmó en declaraciones al programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio. Del mismo modo relató que "luego de que yo conozco a D'Alessio, él me plantea que me tenía que reunir con el jefe de judiciales de Clarín para ver de qué manera yo me tenía que proteger". "Fui a una reunión en el restaurant Sarkis el 30 de enero. Yo no relacionaba el nombre de Santoro con la cara y ahí lo reconozco de los medios", se explayó.

La extorsión contra Brusa Dovat es uno de los casos que investiga Ramos Padilla, quien procesó al periodista Daniel Santoro y le trabó un embargo de 3 millones de pesos.

"D'Alessio me presenta a Santoro como un colaborador, un amigo, que habían colaborado en un libro, y que eran compañeros de cuestiones de información", relató. Asimismo planteó que "cuando D'Alessio le da la palabra a Santoro este me dice que íbamos a hacer una entrevista, y yo dije que no iba a hacer una entrevista" y remarcó: "Yo dije que no quería hacer una entrevista con Santoro. Ahí D'Alessio me toma del brazo y me dice 'acordate de lo que hablamos' y me dice que hay que hacerla".

"Era una mesa de 3, con Santoro y D'Alessio. Santoro reconoce que me preguntó por segunda vez si yo estaba de acuerdo con hacer la nota. Yo nunca quise hacer la nota", pormenorizó Brusa el relato y concluyó al insistir: "Nunca quise hacer la nota con Santoro. Cuando me pregunta por segundo vez, vi que no tenía más remedio y se produce".