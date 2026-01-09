No abras este mensaje: la producción formoseña que llegará a Japón a través de Amazon Prime

La producción audiovisual formoseña alcanzó un hito histórico con la incorporación de la serie de terror "No abras este mensaje" al catálogo de Amazon Prime Video Japón, una de las plataformas de streaming más importantes del mundo. Producida íntegramente en Formosa, la ficción se consolida como una muestra del nivel técnico, el talento local y la capacidad del sector cultural provincial para proyectarse a escala internacional, incluso en un contexto nacional adverso para las políticas culturales.

El acuerdo de distribución internacional representa no solo un logro comercial, sino también una validación de los estándares de calidad alcanzados por la industria audiovisual formoseña. La serie es una producción de Iru Producciones, dirigida por Alfredo Rodríguez y producida por Daniel Castellini, y se destaca por su identidad plenamente local: desde el guion hasta la postproducción, pasando por el equipo técnico y un elenco integrado por alrededor de 70 profesionales formoseños.

"No abras este mensaje" tuvo su estreno original en YouTube, para luego ser emitida por Canal 9, la televisión nacional abierta, lo que permitió ampliar su alcance y consolidar su proyección a nivel país. Ese recorrido fue clave para posicionar a la ficción como una referencia del audiovisual del interior, evidenciando el impacto de las políticas provinciales de fomento cultural y formación técnica que se desarrollaron en los últimos años.

En ese proceso también se destaca la participación de egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), quienes formaron parte del proyecto y aportaron al fortalecimiento del entramado audiovisual local. La articulación entre formación académica, producción independiente y políticas de fomento permitió sostener un modelo de trabajo colectivo que hoy rinde frutos en el plano internacional.

Nación contra la cultura

La llegada de la serie al mercado japonés adquiere una dimensión particular en el actual escenario nacional, marcado por el desfinanciamiento de las políticas culturales y por discursos oficiales que cuestionan el rol del Estado en el sostenimiento de la producción artística. En este contexto, la proyección internacional de "No abras este mensaje" trasciende lo estrictamente artístico y se inscribe como un gesto de resistencia cultural.

Mientras el Gobierno nacional avanza con iniciativas que ponen en riesgo marcos normativos históricos (como el Estatuto del Periodista, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el financiamiento de organismos clave como el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música y la Defensoría del Público), las producciones audiovisuales del interior del país enfrentan un escenario cada vez más restrictivo. La interrupción de estas políticas no solo implica recortes presupuestarios, sino también una amenaza directa a la diversidad cultural, la pluralidad de voces y la federalización de la producción.

Es en ese marco donde la experiencia formoseña adquiere especial relevancia. La serie logró abrirse paso hacia el mercado asiático, una decisión que su director, Alfredo Rodríguez, calificó como “acertadísima”, tanto por la afinidad del género con el público japonés como por su valor simbólico. “No es nuestra primera puerta al mundo internacional, pero creo que es la ideal”, señaló al referirse a la llegada a Amazon Prime Video Japón.

Para el desarrollo del proyecto fue clave el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), que actuó como catalizador para materializar la propuesta. La producción resultó ganadora del concurso en la categoría Fomento a la producción propia, una línea destinada a impulsar contenidos originales en medios de todo el país. Además, obtuvo el primer puesto en el orden de mérito a nivel nacional, un dato que subraya la solidez artística y técnica de la serie.