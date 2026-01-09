Prófugo líder rebelde colombiano llama a la unidad a guerrillas para enfrentar a EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Una guerrillera del grupo rebelde colombiano Estado Mayor Central, Frente Carlos Patino, disidente de la antigua guerrilla de las FARC, vigila una carretera

El principal líder de la mayor disidencia de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ‍propuso a otros grupos rebeldes ⁠unirse para combatir lo que denominó "intervencionismo" de Estados Unidos en la región.

El llamado de Néstor Gregorio Vera, más conocido por su nombre de guerra como "Iván Mordisco", se conoció en un video divulgado el jueves por redes sociales después de la incursión de tropas estadounidenses en Caracas, que terminó con la captura y derrocamiento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"La sombra del águila intervencionista se cierne sobre todos por ‌igual. Los convocamos a dejar a un lado estas ⁠diferencias", dijo Vera en un video en ⁠el que apareció vestido con uniforme camuflado y rodeado por dos guerrilleros fuertemente armados.

"El destino nos grita que es hora de juntarnos. No ‍somos fuerzas dispersas, somos herederos de una misma causa. Tejamos la unidad en la acción y forjemos ⁠el gran bloque insurgente que hará ‌retroceder a los enemigos de la patria grande", agregó en el video, cuya autenticidad fue confirmada por el grupo rebelde.

El llamado a la unidad de alias "Iván Mordisco" incluyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a la Segunda Marquetalia y a la ‌Coordinadora Guerrillera Ejército ‌Bolivariano, que también surgieron de las antiguas FARC.

Sin embargo, no incluyó a la segunda disidencia más grande de las FARC, conocida como Estado Mayor Central, que se separó en 2024 del grupo de Vera.

En total, los grupos a ​los que propuso unirse el líder insurgente acumulan más de 11.000 integrantes dedicados principalmente al narcotráfico y la extracción ilícita de oro, según fuentes de seguridad.

Todos los grupos guerrilleros que intervienen en el conflicto armado de Colombia desde hace seis décadas y que ha dejado más de 450.000 muertos, critican a Estados Unidos y se oponen a su presencia ‍en el país sudamericano y en América Latina.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo que con el llamado a la unidad de alias "Iván Mordisco", por quien el Gobierno ofrece una recompensa de 1,3 millones de dólares, busca protegerse de la persecución de las Fuerzas ​Militares.

"Recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de ​la Fuerza Pública", dijo el funcionario en una declaración entregada por su oficina de prensa.

Las FARC firmaron un acuerdo de paz ⁠en 2016 que permitió la desmovilización y entrega de armas de 13.000 personas, pero no todos aceptaron dejar la lucha armada, mientras que otros regresaron a la insurgencia, alegando incumplimientos del Estado.

(Luis Jaime Acosta)