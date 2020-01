Esmeralda Mitre salió a respaldar a Susana Giménez por sus dichos discriminatorios sobre la pobreza

Susana Giménez no está sola. Sus polémicos dichos sobre las personas en situación de pobreza recibieron el respaldo de Esmeralda Mitre. La mediática la defendió con declaraciones más duras.

En diálogo con la web Radio Mitre, la actriz lanzó fuertes críticas al Gobierno de Alberto Fernández por las medidas económicas tomadas.

"Creo que Susana tiene un punto de razón, la manera que lo dijo no fue la mejor. Deja ver el nuestro problema cultural de la Argentina. Si bien es cierto que en el país no hay trabajo porque la economía no está creciendo, y es fatal, creo que en un punto lo que quiere decir es que la gente haga lo posible y salga a trabajar. Hay mucha demanda en el campo, a eso se refirió creo yo”, lanzó.

Asimismo, agregó: “Por supuesto no se expresó bien. Hay gente que podría trabajar y no lo hace porque prefiere seguir dependiendo de un plan. Eso pasa porque en nuestro país se perdió la cultura del trabajo”. En ese sentido, sumó: “Lo más gráfico es que tenemos veinte millones de personas viviendo de un cheque del Estado”.

Los dichos de Mitre se dieron tras las declaraciones de Giménez, desde Punta del Este: "Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de pobreza y si hay pobreza que ¡La gente vaya al campo!". No quedó solo ahí, sino que redobló la dureza de sus palabras: "Siempre fuimos el granero del mundo. Hay que enseñarle a la gente del Norte a plantar, a tener un gallinero, que se yo".

La hija del director del diario La Nación fue consultada sobre las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández, la mediática arremetó: “Las medidas son muy duras. Creo que vamos a sufrir muchísimo. El 30% de la tarjeta no es un tema que me preocupe porque solamente va a afectar a los más ricos”.

Y sobre la finalidad del Consejo del Hambre, advirtió: "Tinelli es una persona inteligente y no dudo que tiene amor por su país. Ahora también creo que hay personas que lo hacen por otra cosa Más allá de la foto de todos pensando en combatir la pobreza, quiero ver que hacen”.