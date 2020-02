Escándalo en Brasil: Jair Bolsonaro convocó a una marcha que pide cerrar el Congreso y el STF

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respaldó un acto a su favor que se organiza para el 15 de marzo próximo para cerrar el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema brasileña), a los que se acusa de impedirle gobernar a su ritmo, lo cual generó las reacciones de la oposición y hasta posibles pedidos de impeachment.

Bolsonaro lanzó desde su whatsapp un video llamando a la convocatoria, dijo el ex diputado Alberto Fraga, aliado y amigo de Bolsonaro, anuncio que fue interpretado como una suerte de "autogolpe", al punto que se unieron en el reclamo los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da SIlva.

La manifestación fue convocada por sectores bolsonaristas -muchos de ellos parlamentarios- luego de que el ministro de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno, acusara al Congreso de "chantaje" para negociar el presupuesto.

A ser verdade, como parece, que o próprio Pr tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso ( a democracia) estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar. Melhor gritar enquanto de tem voz, mesmo no Carnaval, com poucos ouvindo. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) February 25, 2020



La convocatoria se llama "15 de marzo Capitán Bolsonaro/General Heleno. Brasil es nuestro y no de los políticos de siempre". El ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) dijo que es un "gesto autoritario de alguien que agrede a la democracia todos los días".

Lula no pudo participar de las elecciones de octubre de 2018 que ganó Bolsonaro porque estaba en prisión, condenado por corrupción por el ex juez Sérgio Moro, quien dejó la magistratura para ser el hombre fuerte y ministro de Justicia y Seguridad del gobierno. El ex presidente Cardoso (1995-2002) afirmó que Brasil está "ante una crisis institucional de consecuencias gravísimas".

É urgente que o Congresso Nacional, as instituições e a sociedade se posicionem diante de mais esse ataque para defender a democracia. — Lula (@LulaOficial) February 26, 2020

Cardoso es del PSDB, partido que apoya en el Congreso la agenda económica del ministro Paulo Guedes y que fue clave para la alianza que destituyó en 2016 de la presidencia a Dilma Rousseff para cogobernar durante dos años con Michel Temer. "Es algo criminal pronunciarse desde la presidencia contra las instituciones democráticas", afirmó el ex candidato presidencial Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT).

"Hay que impedir la escalada golpista", dijo Randolfe Rodrigues, del partido Rede, jefe del sub bloque opositor en el Senado. La Orden de Abogados de Brasil expresó que existen bases para un juicio político por atentar contra la democracia con el acto público de Bolsonaro hecho por whatsapp, la red social estadounidense que fue clave para la captación de votos de la extrema derecha en la campaña de 2018.

Manifestantes del 15 de marzo piden cerrar el Congreso de Brasil:

PRECISO FECHAR ESSE PODRE CONGRESSO E STF, METER O CACETE NESSES VERMES D ELÁ E JOGÁLOS NA CADEIA, OS SEUS LUGARES. SÃO ANIMAIS CANALHAS,CORRUPTOS, VAGABUNDOS E QUE SABOTAM O BRASIL E SEU POVO. AVANTEEEEEEEE BRASILEIROS, DIA 15 DE MARÇO, FECHAR ESSE CABARÉ DE CORRUPTOS DE LÁ!. — Walmir Uchoa Araújo (@UchoaWalmir) February 23, 2020

Dia 15 de março todos brasileiros de bem nas ruas de todo o Brasil . O povo tem que pedir intervenção no congresso, antes que Rodrigo Maia e seus parceiros sabotadores do governo prejudiquem o Brasil mais que o PT prejudicou. Tem que fechar esse congresso antes que seja tarde! — oswaldo maciel (@oswaldomaciel1) February 25, 2020