En la Ciudad, trabajadores estatales convocan a “paro y movilización”

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, habló sobre la reunión que mantendrán con el juez Marcelo López Alfonsín por las asignaciones familiares en la Ciudad de Buenos Aires y confirmó una medida de fuerza.

“Vinimos a reclamar una fecha para la audiencia que resuelve el tema de las asignaciones, vamos a hacer un paro en la Ciudad”, adelantó el dirigente gremial en diálogo con El Destape Radio y aseguró que la medida abarcará a “estatales, docentes y subtes”.

El reclamo de los estatales es que no se congele la asignación, hoy de $270. Al respecto, Catalano planteó: “Larreta odia a nuestros hijos. Las Asignaciones Familiares están congelados. Es una de las más bajas del país”.

“El día que sea la audiencia vamos a hacer un paro”, confirmó y criticó que “estos changos se juntan a legislar para poner los parquímetros pero no hacen las obras que necesita el pueblo”.

“Las escuelas se caen a pedazos y los hospitales no tienen insumos. No tenemos los materiales para dar respuestas a las necesidades”, sentenció.