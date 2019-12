Elisa Carrió llamó "héroe" a Nicolás Wiñazki y le advirtió que tiene que adelgazar por si termina en la cárcel

La diputada Elisa Carrió continúa con sus desafortunadas declaraciones en torno a la hipotética persecución judicial para que termine en la cárcel. Esta vez involucró al periodista macrista Nicolás Wiñazki, al que le hizo el pedido de adelgazar por si le tocaba terminar tras las rejas.

"A mi Cabandié me prometió que me iba a dar el aire acondicionado si iba presa. Yo con eso estoy bárbaro", comenzó la legisladora, en un móvil con TN. Luego le preguntó cariñosamente al periodista: "¿Vos me vas a ir a visitar a la cárcel? Yo te digo que mis amigas, las Magi, yendo a la cárcel, a un patio, no me lo pierdo. En una prisión no estuve nunca, es de película".

En ese momento, disparó un insólito pedido: "Vos adelgazá porque si te toca ir, tenés que adelgazar. Porque viene la venganza, vos sos un héroe de la lucha contra la corrupción, así lo digo a toda la gente. Yo vi tu pasión y la gente tendría que respaldar más a la gente que puso el cuerpo. Y tendría que respaldar mucho más al de Clarín, Daniel Santoro".

"En cualquier momento me asesinan, pero tengo el velorio exitoso garantizado con arroz con champignón", concluyó.