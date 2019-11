Elecciones en Boca: el candidato de Macri contó una anécdota falsa y quedó al descubierto

El candidato de Macri para las elecciones en Boca, Christian Gribaudo, protagonizó un insólito relato inventado que los hinchas no dejaron pasar. Quedó al descubierto luego de una entrevista brindada a Cadena Xeneize Radio, en donde contó una historia falsa. ¿Por qué? Porque los cuatro jugadores que eligió para su "recuerdo" nunca jugaron juntos en Boca.

"Yo un día fui a Casa Amarilla y le pregunté a Schiavi, a Ibarra, a Serna y a Riquelme: '¿Cómo hicieron para ganar todo?'. Ellos me hablaban del hambre de gloria", manifestó el aspirante al sillón presidencial y líder del oficialismo (hasta ahora) encabezado por Daniel Angelici. Allí mismo está la mentira: cuando Schiavi jugó junto a Ibarra y Riquelme, Serna ya no estaba.

AHORA. VIVO en #Cadenaxeneize. @gribaudoC : " Yo un día fui a Casa Amarilla y le pregunté a Schiavi, a Ibarra, a Serna y a Riquelme: ¿cómo hicieron para ganar todo? Y ellos me hablaban del hambre de gloria...

