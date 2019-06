Elecciones 2019: Marcelo Tinelli reveló que no será candidato porque Alternativa Federal quedó vaciado

Marcelo Tinelli confirmó, finalmente, que no se postulará a un cargo político en estas elecciones porque "no están dadas las condiciones" pero no descartó hacerlo en un futuro. El conductor televisivo apuntó al armado de Alternativa Federal, con el que dijo contribuir pero que no llegó a ningún puerto porque quedó vaciado.

En declaraciones a Fox Sports, el vicepresidente de San Lorenzo afirmó: "En esta elección no voy a intervenir políticamente porque no están dadas las condiciones, por lo menos para mí". Además, reconoció que participó activamente de Alternativa Federal, el espacio inicialmente fundado por Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Sergio Massa.

"Estuve trabajando bastante en el espacio de Alternativa Federal, no se construyó absolutamente nada. Cada uno de los dirigentes está buscando su lugar así que no están dadas las condiciones", afirmó el conductor. Sin embargo, no descartó postularse "en algún momento".