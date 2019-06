Elecciones 2019: los mensajes de funcionarios macristas contra Pichetto antes del acuerdo

La confirmación de la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto dejó a muchos funcionarios de Cambiemos heridos, que se manifestaron en contra del ex senador rionegrino y sus mensajes reflotaron tras el anuncio.

Como en redes sociales todo queda y nada se pierde, muchos de los agravios de los macristas contra Pichetto quedaron registrados. Uno de ellos fue de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dijo: "Miente Pichetto cuando dice que el aumento fue refrendado por todos los bloques. Unión por Todos no fue consultado ni lo avaló", tuiteó en febrero de 2012.

"Pichetto aseguró que no están mintiendo sobre el índice de pobreza. Es verdad, lo están escondiendo, lo silencian, lo eluden, lo evaden", siguió con sus críticas el 8 de mayo de 2014. Nuevamente, fue definido por un mentiroso por quien hoy es su compañera de alianza.

Otro que despotricó contra el nuevo compañero de Macri fue Fernando Iglesias, diputado nacional de Cambiemos, quien hace días nada más, el 22 de marzo habló de "la doctrina Pichetto de fueros para todos y todas. Pero no son lo mismo, eh", emparentando al senador con Cristina Kirchner. Muy alejado de la realidad.

Alfredo Cornejo, el gobernador radical de Mendoza, tampoco ahorró palabras contra el ex senador. En junio de 2015 publicó: "En Río Negro la gente votó sin miedo y Cristina con Pichetto fueron derrotados a pesar de las presiones y mentiras". Nuevamente, un ahora aliado, emparentando al rionegrino con la senadora.

La "lilita" Paula Oliveto también se expresó contra el ex Alternativa Federal. En agosto de 2018 dijo: "Cristina y Pichetto se juntan para una ley de extinción de dominio que no se aplica a la corrupción K. No quieren que les saquen sus bienes de nuevos ricos".

Laura Alonso no podía faltar en la larga lista de funcionarios macristas antipichettistas que hoy debieron amigarse con el peronista. En febrero de 2013 publicó: "#RenunciaPichetto" y lo acusó de ser un camaleón: menemista con Carlos Menem, kirchnerista con los Kirchner. ¿Macrista con Macri?

Pero Pichetto también tuvo sus críticas a Cambiemos. En marzo publicó: "El Gobierno de Mauricio Macri aumentó todo y generó más incertidumbre, endeudamiento, un proceso de empobrecimiento de la clase media y de los trabajadores". Se ve que se amigaron todos.