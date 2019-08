Elecciones 2019: Alfredo Casero aseguró que si Macri gana las PASO se casa con Elisa Carrió

Este domingo 11 de agosto se votarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que Alfredo Casero, ferviente militante macrista, prometió que si "Juntos por el Cambio" reúne más votos, se casará con la diputada nacional Elisa Carrió.

"Nosotros todavía nos estamos debatiendo si rifamos la República entre estos ladrones abiertos y la gente que está queriendo hacer algo para adelante. No me importa que sea Macri o quien sea, pero poder salir de esto. Por lo menos para mi es lo más doloroso. En el exterior se nos cagan de risa", empezó Casero.

Y continuó a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter: "Me caso con Lilita Carrió, con cámaras y todo, y me dedico específicamente a cepillar y a rastrillar todo hijo de p... que esté en el nuevo gobierno."Litita y Alfredo un solo corazón, si ganamos las PASO me caso con Lilita".

"Yo hablé con ella, ella también habló conmigo y dice que no va a haber consumación del acto, pero yo soy muy 'apechugador'. Si sale todo bien me caso con ella", cerró.