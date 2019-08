El poder económico presiona a Alberto Fernández, el editorial de Roberto Navarro

El periodista Roberto Navarro advirtió las maniobras que los principales grupos económicos del país intentan ejercer sobre el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, luego de la abultada victoria que tuvo en las elecciones primarias.

"Alberto no es ni siquiera el presidente electo y sin embargo ya están tratando de condicionarlo. Van a verlo empresarios y economistas y todos le dan el mismo pliego de condiciones, una serie de datos que dicen 'esto es lo que queremos que hagas", reveló el conductor de El Destape.

Y añadió: "Por un lado le llevaron el pliego de condiciones y por el otro lado lo hacen cogobernar, lo hacen hablar todos los días. Lo van metiendo en una espacio de co-gobierno en el peor momento de (Mauricio) Macri para que él empiece a pagar los costos de esta crisis".

"Al mismo tiempo que lo visitan empresarios y economistas todos le dicen lo mismo: 'Alberto, este país no es viable si no hacés una reforma previsional'. Le proponen a Alberto que baje las jubilaciones, el mismo Alberto que prometió subirlas el 10 de diciembre y que lo va a hacer", advirtió.

En cuanto al "periodismo panqueque", el periodista afirmó: "Por ahí creemos que todo está solucionado, pero ese poder real enquistado en un mundo de derecha sigue queriendo las mismas cosas y tiene un enorme poder. No te vayas a engañar porque veas cinco panqueques, los medios de comunicación son los primeros que están condicionando a Alberto".

Entre otras fuertes definiciones que dejó el editorial de Roberto Navarro, se encuentra:

"Están trabajando para la próxima elección, para condicionar el gobierno de Alberto y que no te devuelva esos derechos que perdiste y para ver si pueden ganar en dos años y debilitarlo".

"La marcha fue para la TV, sabían que era poca gente, pero hay formas de poner la cámara para que parezcan más".

"No habíamos tenido un gobierno tan oscuro como este desde la vuelta de la democracia ¿qué hicimos cuando salimos de la dictadura? Memoria, verdad y justicia. Hay que hacerlo ahora, no te podés olvidar, no le podés echar lavandina a un periodista que fue un perseguidor, porque te va a estar persiguiendo cuando te debilites un poco".

"Se están yendo todos los días 300, 400, 500 millones de dólares de depósitos de los bancos. Se fueron 2400 millones de dólares de los bancos y se llevan los pesos también, se llevaron 70000 millones del 12 al 16 de agosto".

"Lo que le están dejando a Alberto es una situación paupérrima, le están dejando el auto con dos ruedas sobre el precipicio, lo están presionando y condicionando. Ganó, va a asumir con mucho poder y al mismo tiempo estos tipos le están pidiendo la reforma laboral y la previsional".