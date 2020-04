El insólito pedido de Donald Trump: "inyectar desinfectante" para curar el Coronavirus

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sugirió la posibilidad de tratar el coronavirus con “una inyección” de desinfectante o aplicando “luz solar” en el cuerpo humano para poder así vencer al Covid-19.

“Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso”, dijo Trump este jueves por la noche al dirigirse al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

Antes de las palabras de Trump, el mismo Bryan había realizado una exposición sobre las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en la que ha señalado que el virus "muere rápido" cuando está expuesto a la luz solar.

RESPUESTA DE LOS CIENTÍFICOS

Este tipo de comentarios por parte del mandatario nortemamericano le trajo el repudio de la comunidad científica entera a nivel mundial.

“Esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y es peligrosa”, dijo, al ser consultado por NBC News, el neumólogo Vin Gupta. “Es un método habitual para las personas que quieren matarse”, afirmó.

Además, Reckitt Benckiser, la empresa que produce los desinfectantes Lysol y Dettol en Estados Uninidos, también salieron a aclarar que “bajo ninguna circunstancia” estos deben “administrarse dentro el cuerpo humano (a través de inyección, ingesta o cualquier otra vía)”.

