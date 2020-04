El gobierno se retira de algunas negociaciones del Mercosur

El Gobierno argentino anunció su retirada de cualquier tratativa que el Mercado Común del Sur (Mercosur) negocie con otros países que no sean la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA, por sus siglas en inglés), confirmaron a la agencia de noticias Sputnik desde el Ministerio de Exteriores del país este sábado.



"Argentina no participará en las negociaciones de libre comercio que no sean con la UE o EFTA", indicaron desde la Cancillería que dirige Felipe Solá.



El desencadenante que llevó a Buenos Aires a manifestar su discrepancia fue el intento de algunos socios del Mercosur de avanzar sobre un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, explicaron desde el Ministerio.



La situación se planteó durante una reunión que mantuvieron en la víspera, a través de una videoconferencia, los coordinadores nacionales del bloque aduanero que integra Argentina junto con Brasil, Paraguay y Uruguay.



El Ejecutivo argentino optó por desentenderse de nuevos acuerdos de libre comercio que no involucren el de la UE o el de EFTA, el bloque comercial conformado por Austria, Dinamarca, el Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza.



"La incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha de esas negociaciones", advirtió la Cancillería en un comunicado. De esta manera, Argentina evitará "entrar en debates por ahora estériles", añadió.



La posición del Gobierno de Alberto Fernández difiere "de las posiciones de algunos socios, que plantean una aceleración de las tratativas hacia acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros", reconoció el Ministerio.



"Esta posición, transmitida a los socios del Mercosur, no surge de un capricho sino de una visión sobre el modo de fortalecer las relaciones con las naciones del bloque regional: la hermandad no sólo es noble sino potente, y se funda en la reconstrucción del tejido social y productivo de nuestros países", explicó.



El Ejecutivo argentino advirtió que en "su política interna, la Argentina se previene de los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes".



En este contexto, el país sudamericano destacó no obstante que la integración regional "es una forma de afrontar la pandemia global y sus consecuencias económicas y sociales".



"Es imperiosa en un mundo en el que los organismos internacionales predicen la caída del Producto Interior Bruto (PIB) en los países de mayor desarrollo, una disminución brusca del comercio global de hasta un 32 por ciento y un impacto imprevisible en la sociedad", señaló en su comunicado.



La cuarentena que rige en Argentina desde el pasado 20 de marzo está vigente hasta este domingo.