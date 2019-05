Una cronista de Los Ángeles de la Mañana sufrió un incómodo momento cuando se cayó en plena cobertura callejera. Estaba esperando para entrevistar a Nicole Neumann y Agustina Kämpfer pero un cono se interpuso en su camino y terminó en el piso. Lejos de lamentarse, Maitena Peñoñori, la accidentada, comenzó a reírse y con el camarógrafo mostraron el objeto que generó el inconveniente.

La primera en darse cuenta fue Yanina Latorre, que dijo: "¡Ay se cayó Maite!". En ese momento, todos comenzaron a preocuparse por su compañera de trabajo. Ángel De Brito preguntó si la periodista estaba bien después del golpe.

"Esto es bizarrisimo. ¿Qué pasó?", preguntó el conductor del programa. Sin embargo, la cronista no se puso incómoda y entre risas lanzó: "No pego una". Ante las dudas, agregó: "Me lo llevé puesto". Por suerte fue sólo un mal momento.