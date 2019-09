DNU Indemnizaciones: La medida podría afectar a la familia del trabajador muerto en la tragedia de Ezeiza

El camarista laboral Enrique Arias Gibert aseguró que el DNU firmado por Mauricio Macri para reducir las indemnizaciones laborales tiene aplicación retroactiva y por tanto "es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza", José Bulacio.

MÁS INFO Mauricio Macri bajó las indemnizaciones por invalidez a través de un DNU

"Macri saca un DNU donde reduce el monto de las indemnizaciones laborales. La norma es aplicable al trabajador que murió en Ezeiza, es retroactiva", explicó Arias Gibert en declaraciones a Habrá consecuencias, que se emite por El Destape Radio.

El juez señaló que no puede opinar sobre la constitucionalidad de la norma ya que podría impedir su participación en los posibles reclamos judiciales, no obstante, remarcó que "si esta norma no es inconstitucional, cuando llegue el reclamo de la familia del trabajador que murió en Ezeiza se le va a aplicar esta baja en la indemnización".

Asimismo, cuestionó que la justificación para el decreto es que "las ART ganan poco" y apuntó: "Un DNU requiere necesidad y urgencia. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia de mejorar el negocio de una empresa privada?".

"Están haciendo que se abarate el accidente. Y si es más barato el accidente no tiene sentido invertir en prevención", sentenció.