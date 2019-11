Diego Maradona estalló de furia contra su hija Gianinna y aseguró que no le dejará herencia

Diego Maradona volvió a ser foco principal de las polémicas. Es que luego de sus cruces con jugadores de Estudiantes de La Plata, en el último clásico, el técnico de Gimnasia ahora tuvo palabras contundentes contra Gianinna. ¿Qué ocurrió? Luego de que la menor de las hijas que tuvo con Claudia Villafañe asegurase que su padre se estaba "muriendo", 'Pelusa' compartió un video en sus redes sociales donde la desmiente y asegura que no le dejará la herencia que le corresponde.

"Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Duermo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará. No sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo", comenzó diciendo el astro argentino.

"Yo les digo a todos que no les voy a dejar nada. Voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar", enfatizó Maradona. De todos modos, cabe destacar que dentro de la República Argentina, la ejecución de herencias es forzosa y Diego no podrá hacer nada para modificar el destino de sus bienes. Es decir que, según la ley, todo lo que tenga el exjugador será dividido entre sus hijos.

Por su parte, Villafañe le contestó a Diego muy molesta. También lo hizo mediante las redes sociales. ¿Qué dijo la ex esposa del campeón del mundo? "Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas para presentarte en el juzgado". Ambos protagonizan un juicio por una demanda del 10, quien asegura que Claudia adquirió departamentos en Miami a sus espaldas.