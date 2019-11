Desesperado, Nicolás Wiñazki rompió un off y Jorge Rial le contestó en las redes

El periodista ultraoficialista Nicolás Wiñazki rompió el silencio en el noticiero central de TN y acusó a Jorge Rial de mentiroso luego de que revelara, en una entrevista en "Es con Dady" por El Destape", que su colega del Grupo Clarín lo llamó para decirle que iban a avanzar en una operación en su contra pese a no tener información.

"Nos está acusando, no es personal, de mentir y de operar. De un modo bastante asombroso", dijo el periodista de Clarín que contó: "Dice que yo en una nota de 2016, y efectivamente fue así, lo llamé y le dije que no tenía nada sobre una sociedad que efectivamente tiene con Miguel Ángel Pires".

Por su parte, Rial salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter y adelantó que este martes contará muchos más detalles en Intrusos. "Atención! Que le pasa a @wwnicolas? Mañana en @Intrusos", escribió.

"Me tiraron por a cabeza que en Big Bang News mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki", afirmó Rial anoche en El Destape. La repregunta de Dady Brieva no se hizo esperar y el entrevistado dio los detalles de la maniobra: "Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres". Luego de una pequeña pausa, el periodista continuó contando aquel diálogo: "¿Pero buscaste alguna prueba? Ninguna. Todos tus papeles están muy bien", le dijo Wiñazki, quien de todas maneras publicó la información falsa.

Según el comunicador de Clarín, Pires "es una persona que no tenía dinero y pasó a tener mucho con Lázaro Báez y que hizo una sociedad con Jorge Rial", por lo que se mostró asombrado por la anécdota del conductor de Intrusos: "No entiendo que le pasó. Es cierto que lo llamé, él estaba en Londres. Le conté de qué venía la nota pero él lo confirmó. Nunca le dije que no hay nada, que no están los papeles y vamos para adelante igual".

Después de agredir a Brieva, a quien calificó como alguien que no entiende del oficio del periodismo, intentó defenderse: "Creer que voy a llamar a Rial para decirle que voy a hacer una nota sin información... no me acuerdo si lo llamé o le escribí por Whatsapp, porque deben estar por ahí".

El periodista de Clarín releyó varios párrafos de su nota de 2016 titulada "Un socio conecta a Jorge Rial con Lázaro Báez" y aseguró que la acusación menospreció su trabajo personal pero también el de todo el Grupo Clarín: "Como si fuéramos títeres que dicen 'andá para adelante, sin información, sin nada'".

Sin notar que Rial no rompió ningún off the record - una relación de confianza por la cual el periodista se compromete a no hacer pública cierta información - Wiñazki lo hizo: "Antes de que salga la nota, yo le conté al socio de Pires que no estaban haciendo los aportes a los laburantes de Big Bang News. Y él me lo recontra agradeció y me dijo que iba a ver qué hacía con Pires, si lo iba a seguir teniendo como socio o no".

Nuevamente, se mostró sorprendido por la "queja" de Rial en torno a su nota y agregó: "Me asombra lo que está pasando con el periodismo, Rial, el señor Dady Brieva. O , en realidad, no me asombra". Finalmente, después de casi diez minutos de editorial, cerró: "Lo único que dijo de cierto es que soy gordo. Jorge, no se si te voy a creer como te creía cuando decías las cosas".