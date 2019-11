Jorge Rial destrozó a Nicolás Wiñazki después de que lo acusara de mentiroso en TN

Después de revelar una operación en su contra y de que Nicolás Wiñazki lo acusara de mentiroso en el prime time de la televisión, Jorge Rial salió con los tapones de punta y adelantó que este martes contará muchos más detalles en Intrusos.

MÁS INFO Arrancó "Es con Dady" y Rial hizo una explosiva revelación sobre Wiñazki

"Atención! Que le pasa a @wwnicolas? Mañana en @Intrusos", tuiteó el periodista emulando una pregunta similar del conductor ultraoficialista de TN en base a una operación en su contra que reveló en Es con Dady, con la conducción de Brieva en El Destape.

Después de que el aprendiz de Jorge Lanata lo acusara de mentiroso, Rial le respondió en redes sociales: "Otra vez con lo mismo @wwnicolas. No es mi socio hace tres años! Es mas, vos pusiste en riesgo el laburo de mucha gente con ese verso. Es como si yo, hablara del ex socio de Lanata preso en España. Te acordas?".

Otra vez con lo mismo @wwnicolas. No es mi socio hace tres años! Es mas, vos pusiste en riesgo el laburo de mucha gente con ese verso. Es como si yo, hablara del ex socio de Lanata preso en España. Te acordas? pic.twitter.com/FsIBU9wZob — JORGE RIAL (@rialjorge) November 5, 2019

El domingo, el conductor de Intrusos contó: "Me tiraron por a cabeza que en Big Bang News mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo el gordo Wiñazki", afirmó Rial. La repregunta de Dady no se hizo esperar y el entrevistado dio los detalles de la maniobra: "Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres".

Luego de una pequeña pausa, Rial continuó contando aquel diálogo: "¿Pero buscaste alguna prueba? Ninguna. Todos tus papeles están muy bien", le dijo Wiñazki, quien de todas maneras publicó la información falsa.

Ante esta historia, Wiñazki hizo un largo editorial para contestarle y desmentir lo denunciado por Rial, pero éste no se quedó callado y le respondió al instante: "Mira cómo esa plata sucia igual servía para hacer negocios y cagar a los trabajadores de Crítica. Claro, ahí te haces el boludo @wwnicolas . Te lo recuerdo hoy y mañana lo voy a volver a hacer. Finalmente fuiste un sicario de este gobierno".

Mira cómo esa plata sucia igual servía para hacer negocios y cagar a los trabajadores de Crítica. Claro, ahí te haces el boludo @wwnicolas. Te lo recuerdo hoy y mañana lo voy a volver a hacer. Finalmente fuiste un sicario de este gobierno. — JORGE RIAL (@rialjorge) November 5, 2019

Lo dijo porque Wiñazki lo acusó de no haber hecho aportes patronales a los trabajadores de Big Bang News hace tres años. De todos modos, este martes Rial hará su descargo frente a cámara.