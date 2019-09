Crisis económica: para Patricia Bullrich, la situación social actual está "armada" para desestabilizar al Gobierno

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo que en las últimas manifestaciones sociales lo que se buscó fue que el gobierno "pise el palito" para desatar "una situación extrema" pero aclaró que eso no va a suceder porque no es "estúpida". "Esta situación social está construida y armada por quienes nos quieren llevar a una situación extrema", sentenció Bullrich en relación al acampe de organizaciones sociales que se produjo ayer en la avenida 9 de Julio.

"Señores, si me montan una provocación no esperen que entre como borrego estúpido a esa provocación", agregó la ministra en declaraciones a la señal de noticias TN. "Yo creo en el orden pero no soy estúpida, hay sectores que pretenden que el gobierno pise el palito y eso no va a pasar", completó Bullrich, visiblemente molesta con la actitud de las organizaciones sociales.

Según la Ministra de Seguridad, en lugar de hacer marchas las organizaciones sociales "pueden tener un diálogo telefónico" con el gobierno nacional y aseguró que el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, se había comprometido a no realizar cortes de calle ni manifestaciones.

"Todos estos movimientos que están en la calle son parte del Frente de Todos, ellos también pueden hablar para mantener la calma y la tranquilidad, si es que quieren eso", subrayó Bullrich sobre la marcha organizada, entre otros, por el Polo Obrero, rama piquetera ligada al PO. "Acá Grabois se sentó con Carolina Stanley y pactó que no haya más manifestaciones y miren lo que pasó ayer, que podemos pensar nosotros cuando suceden estas cosas", añadió la Ministra, dando a entender un relación directa entre las manifestaciones y el frente que postula a Alberto Fernández como candidato a presidente.