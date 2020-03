Coronavirus: ¿La prohibición en Ciudad afecta al fútbol?

Luego de que el Gobierno de la Ciudad anunciara la prohibición de ciertos espectáculos masivos por el avance del coronavirus, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que la prohbiciónno alcanza al fútbol.

El funcionario dejó en claro que por el momento la medida sólo alcanza a los recitales y festivales músicales, aunque la situación puede cambiar ya que se monitorea "día a día". Si bien la Superliga concluyó el pasado fin de semana con la consagración de Boca, aún resta jugarse la Copa de la Superliga y definirse varios categorías del ascenso, además de la programación de las Eliminatorias Sudaméricanas.

En una conferencia de prensa Quirós señaló que lo único que se decidió es que "aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero, como encuentros internacionales que traigan mucha gente de Europa y del otros lugares del mundo" no se permitirán.

Mientras en países como Italia y en torneos como la Champions League se determinó que los partidos se jueguen a puertas cerradas, en Argentina aún no pasará eso. "La situación se monitoreará día tras día. No hay necesidad de tomar otra decisión porque Argentina al día de hoy no está circulando el virus", explicó.