Coronavirus: Julio Zamora advirtió por la crisis financiera que provocará en los municipios la extensión de la cuarentena

Ante la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández prolongue la cuarentena obligatoria (posiblemente hasta después de Semana Santa), el intendente de Tigre, Julio Zamora, alertó por la situación financiera de los municipios si esto sucede. Si bien respaldó las medidas y avala la continuación del aislamiento, apuntó: "La recaudación cayó y si no hay medidas que tengan en cuenta la situacion de los gobiernos locales se van a crear problemas para el pago a proveedores y de sueldos".

Como sus pares del conurbano bonaerense, mantiene la preocupación por el cumplimiento del DNU que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, además de preparar las instalaciones de los hospitales.frente a un posible pico de los contagios por covid-19. También manifestó que la situación de crisis, agravada por la parálisis económica, obligó a incrementar la asistencia alimentaria para los más vulnerables.

- El Gobierno analiza extender la cuarentena, ¿cree que es lo adecuado?

Estamos ante una disyuntiva que nos obliga desde una mirada social a continuar con este aislamiento. Pero, por otro lado, si continuamos con el aislamiento la condición de vulnerabilidad de nuestras familias se va a profundizar. Toda medida de aislamiento tiene que venir asociada con ayuda social y comprensión de la situación de los municipios. Hemos visto caer la recaudación municipal a niveles ínfimos. Si no hay medidas que tengan en cuenta la situación de los gobiernos locales, que sostienen en el territorio políticas sociales y el cumplimiento del aislamiento, se nos van a crear problemas para el pago a proveedores y pago de sueldos y no lo queremos. Hay espalda financiera, pero no tanto porque la recaudación cayó de manera abrupta.

- ¿Este problema se lo plantearon a Fernández y Kicillof?

No todavía, pero próximamente se pondrá el tema sobre la mesa. No podemos tener déficit, no podemos tomar créditos, no podemos emitir billetes. Esas herramientas las tienen los gobiernos nacional y provincial a través del endeudamiento, obviamente con la limitación del marco internacional. Esto tiene que formar parte de la estrategia nacional y provincial sobre cómo los municipios enfrentamos la situación en los próximos meses.

- ¿Adoptará la misma medida que otros municipios en relación a cerrar los caminos e impedir el acceso a quienes no vivan en esa ciudad?

Hacemos controles fuertes y dinámicos en calles y accesos a la (autopista) Panamericana para aliviar el trabajo de las fueras de seguridad nacionales, pero no tenemos cerrado ningún camino en Tigre ni pensamos hacerlo.

- ¿Qué medidas ya tomaron para hacer frente a un posible crecimiento de los casos?

En primer lugar, todo el sistema de protección ciudadana en la calle garantizando el cumplimiento del decreto presidencial. En segundo lugar, la readecuación sanitaria de nuestro sistema. Dispusimos que el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Benavídez se readecúe con la incorporación de 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad, respiradores y monitores multiparamétricos para el tratamiento de los infectados. La creación del Centro de Aislamiento de Emergencias Tigre en Troncos del Talar con 500 camas para recibir a los pacientes con diagnóstico positivo pero con patologías leves o asintomáticas.Atendiendo también la ayuda alimentaria, que en estos días subió exponencialmente. Estamos respondiendo con lo que podemos, optimizando el recurso y estimamos que esta situación durara un tiempo.

Centro de Aislamiento de Emergencias en Troncos del Talar.

- ¿El principal reclamo de los municipios para hacer frente a la pandemia es económico?

Sí, en nuestro caso es económico. se hacen los controles y por el momento con las fuerzas que hay es suficiente para cumplir el decreto. Además, hay una gran responsabilidad de los vecinos de Tigre. Lo que es importante es que nos lleguen los respiradores por si escalan mucho los pacientes y cuando la pandemia llegue a los más vulnerables ahí tiene que estar el Estado presente. El sistema que estamos adecuando en Benavidez tiene tres respiradores y necesitamos más. Tenemos la palabra de Gollan de ir surtiendonos porque no hay en el mercado ya que está monopolizada la compra a nivel nacional. En ese centro centro estimamos llegar a 10 respiradores mecánicos y en las otras 20 camas serán mascarillas no entubadas. Nos faltan respiradores y recursos humanos para poder tener una mejor atención y estar en condiciones optimas.

- ¿Cree que se necesitan medidas más rigurosas para que se cumpla con el aislamiento obligatorio?

Hay personas que están en una situación de hacinamiento y creo que medidas más rigurosas en el ámbito de estos lugares donde el cumplimiento tiene algunos desvíos son inaplicables. Tendríamos que garantizar el hábitat de la gente para que la cuarentena sea aplicable. El Estado no puede hacer cumplir algo cuando las condiciones de habitabilidad son tan precarias. En ese marco, no veo que se pueda garantizar el cumplimiento 100% de la medida. La continuación de la medida puede ser efectiva de acuerdo a cómo evalúen la curva epidemicidad, si hace falta o no que estemos unos días más en cuarentena, pero so depende de los expertos en el tema.

- ¿Qué escenario vislumbra post pandemia?

Pienso que estaremos frente a una extrema situación de vulnerabilidad económica. Reabrir las puertas de los comercios y las empresas va a ser una tarea inmensa, pero en el fondo hay un mensaje de que vamos a salir fortalecidos si logramos buenos resultados con las medidas que se están tomando. Hay una gran responsabilidad colectiva y va a crear un ánimo de salir adelante pese a la situación en la que quedará el país.