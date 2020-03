Coronavirus: Axel Kicillof tomaba mate en vivo por TN y la periodista le hizo una broma

Axel Kicillof tiene la costumbre de llevar su termo y mate a todas las entrevistas periodísticas, y su paso por TN no fue la excepción. Solo que en tiempos de coronavirus los procedimientos son distintos y se encargó de bajar un mensaje a través de un chiste que hizo reir a los periodistas.

"¿Gobernador podemos hacer una pequeña pausa mientras se toma un mate?", consultó la conductora.

En ese momento, el gobernador quiso dejar una aclaración antes de que el canal vaya al corte publicitario: "Sin compartirlo. A mi me criticaban mucho por no compartir el mate, me gastaban, ahora sirve, no lo tengo que cambiar".

Desde el piso continuaron la broma del mandatario provincial y lo catalogaron como un "pionero" del mate solitario.