Controversia por la presencia de Zambayonny en Córdoba

Controversia por la cancelación de un show de Zambayonny, el humorista y cantautor que iba a tocar el próximo 21 de septiembre en la sala Espacio 75. Sin embargo, en la mañana los responsables de la sala comunicaron que el show, finalmente, no se realizará.

Ocurre que, días anteriores, hubo mensajes en las redes de la sala criticando la decisión de darle espacio al artista, acusándolo de tener un discurso “machista y violento”.

En algunos de los posteos, citaban como ejemplo canciones viejas de Zambayonny, como La incogible, acusando a la propia sala de que “si auspician eso es porque son eso”. Vale aclarar que la canción fue grabada en 2008.

La respuesta del artista

Desde su cuenta oficial de Facebook, Zambayonny emitió un comunicado aclarando que desde hace varios años no canta más "las canciones más controversiales", y que acompaña los movimientos feministas y el cambio que estamos viviendo socialmente. Actrices Feministas Córdoba criticaron la presencia de Zambayonny sobre el escenario.

Repercusiones

El escritor Hernán Casciari hizo pública su negativa a volver a presentarse en Espacio 75, donde suele hacer lecturas de sus textos.

Vía Twitter y Facebook, Casciari dejó en claro su decisión de no regresar al Espacio 75: “Informo públicamente a Espacio 75, sala que me recibe cada tres meses para leer cuentos a sala llena en Córdoba, que cancelo todas mis presentaciones futuras en su espacio cultural”.

“Tomo esta triste decisión porque acabo de recordar que, entre los años 2003 y 2006, escribí algunos cuentos de contenido machista. Lamento que ciertos colectivos de fanáticos no me hayan escrachado antes y prometo, por mis hijas, no pisar nunca más ese lugar”, escirbió Casciari.

Informo públicamente a @Espacio75Cba, sala que me recibe cada tres meses para leer cuentos a sala llena en Córdoba, que cancelo todas mis presentaciones futuras en su espacio cultural.



(sigue) — Hernán Casciari (@casciari) September 18, 2019