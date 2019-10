Brexit: Boris Johnson anunció un acuerdo con la Unión Europea

Los negociadores británicos, encabezados por Boris Johnson, llegaron a un acuerdo sobre el Brexit, según anunciaron los propios protagonistas a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. En los tiempos de las redes sociales, las novedades del día sobre la situación del Brexit fueron difundidas este jueves a través de las cuentas oficiales de Twitter.

En ese sentido, el presidente de la Comisión Europea, Jean- Claude Juncker, destacó en sus redes sociales la importancia de haber llegado a un acuerdo con el Reino Unido.

"Cuando hay voluntad, hay acuerdos. Tenemos uno que es justo y equilibrado para la UE (Unión Europea) y Reino Unido, y es una evidencia de nuestro compromiso para encontrar soluciones. Recomiendo al Consejo Europeo que respalde este acuerdo", apuntó en un tuit Jean-Claude Juncker.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl