Gustavo Alfaro reapareció en escena tras el campeonato obtenido por Boca en la Superliga. Claro, el mismo se ganó en un mano a mano ante River y generó la alegría de todo el pueblo 'xeneize'. En cuanto a eso, el ex entrenador de la institución azul y oro reflexionó dejando un mensaje polémico para el club de Núñez.

"Cuando le ganamos a River sentíamos que esa historia ya se había dado vuelta", manifestó 'Lechuga', haciendo alusión al partido que Boca ganó 1 a 0 pero que no le alcanzó para clasificar a la final de la Copa Libertadores 2019. Claro, esto causó polémica en las redes sociales porque muchos hinchas no consideran "victoria" a un marcador que no logró doblegar el resultado global.

¿TIENE RAZÓN? 🤔 Gustavo Alfaro celebró que Boca le haya ganado el título a River, pero dejó esta frase cuando recordó la Copa Libertadores 2019 🏆😳 pic.twitter.com/O46ogK5XIY — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 9, 2020

De todos modos, la historia ahora sí parece darse vuelta a favor del 'Xeneize', quien ganó el torneo doméstico con autoridad y mostrando un sprint final inquebrantable a base de triunfos y sólidas actuaciones.