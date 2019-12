Billy Dee Williams se identificó con el "género fluido" y hablo por primera vez de ello

Falta muy poco para el cierre definitivo de la icónica franquicia galáctica de George Lucas, Star Wars. Con The Rise of Skywalker se anunciaron grandes sorpresas para todos los fanáticos: una de ellas fue el retorno a la saga de Billy Dee Williams, inmortalizado por su rol como Lando Calrissian, el dueño del Halcón Milenario (nave utilizada por Han Solo y Chewbacca) y un personaje central en el universo de Lucas. En diálogo con el medio americano Esquire, el actor de 82 años se animó a hablar acerca de su identidad sexual y como se percibe.

"Me identifico como persona de género fluido. Yo digo 'yo mismo' y 'yo misma', porque me veo a mí mismo como femenina al igual que masculino. Soy una persona muy suave. No estoy asustado de mostrar ese lado. Nunca he intentado ser otra cosa que no sea yo mismo. Me identifico como un personaje muy colorido que no se toma demasiado en serio así mismo o así misma", confirmó Williams. Las declaraciones generaron una catarata de comentarios positivos en Twitter; los fans enviaron mensajes de aliento a Billy Dee Williams.

Las declaraciones del popular actor son muy importantes ya que, en la industria hollywoodense, los temas ligados a la sexualidad y a la identidad de género están asociados a las generaciones más jóvenes, que hablan sin tapujos acerca de sus sentimientos. Y es importante recordar que las personas mayores también existen. Ejemplos así visibilizan la realidad de muchas personas.

¿Qué es el género fluido? Es no identificarse con una sola identidad de género, sino con varias. Se manifiesta como una transición entre masculino y femenino o ninguno de los anteriores, puede incluir otros géneros, e incluso puede que la persona se identifique con más de un género a la vez.

Star Wars: The rise of Skywalker llega a las salas argentinas el 20 de diciembre. Además de la vuelta de Lando, se confirmó la presencia del Emperador Palpatine, la amenaza más oscura de la galaxia. ¿El lado luminoso vencerá otra vez o caerá ante Kylo Ren, líder del lado oscuro de la fuerza?