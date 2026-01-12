Juliana Awada rompió el silencio y habló de su separación con Mauricio Macri.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada dejó impávido al mundo de la política y el espectáculo. Luego de 16 años juntos, con el nacimiento de Antonia en el medio, el expresidente y la ex primera dama decidieron concluir con su relación, aunque los pormenores detrás de esta decisión aún no son del todo claros.

En medio de tanta incertidumbre, la diseñadora y empresaria textil decidió romper el silencio: se explayó en las redes sociales e hizo un pedido a la gente que la sigue.

¿Qué dijo Juliana Awada sobre la separación con Mauricio Macri?

El mensaje de Juliana Awada sobre la ruptura con Mauricio Macri.

Mediante una historia que subió en su cuenta oficial de Instagram, la mujer nacida en Villa Ballester manifestó: "Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante en nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respecto y calma". "Gracias por acompañar desde el mismo lugar", concluyó ella junto a un emoji de corazón.

Cabe recordar que durante 2024 y 2025 circularon versiones sobre una posible crisis, alimentadas por apariciones públicas y viajes por separado. En noviembre de 2024, Awada las desmintió y aseguró que estaban atravesando un buen momento, pero en septiembre de 2025 nuevamente hubo rumores y en esa oportunidad nada fue confirmado ni desmentido.