Así escupieron al movilero de C5N Lautaro Maislin en el acto de despedida de Macri

En el acto de despedida del presidente saliente, Mauricio Macri, sus simpatizantes se mostraron enojados con la presencia del movilero de C5N Lautaro Maislin y un hombre lo escupió por la espalda. Todo quedó registrado en la cámaras del canal que mostraron el momento exacto del ataque.

Lejos del respeto y de bregar por la democracia, un grupo de simpatizantes de Cambiemos comenzaron a empujar y a golpear por la espalda a Maislin que estaba cubriendo la marcha. Entre gritos y amenazas, el periodista se vio acorralado entre una muchedumbre que no dejaba de gritar.

En ese momento un hombre apareció por detrás y le escupió el cuello al cronista que inmediatamente sintió el ataque. No fue el único: también lo empujaron, increparon y hasta le tiraron del auricular de retorno que tenía para dialogar con el piso.

"Eso es mentira, no hubo ningún procesamiento. Vos venís acá a provocar, estas provocando. No me podes hablar del procesamiento de Aranguren, mienten", expresó llena de ira una señora a la cámara de C5N.

Ante la actitud de la mujer, el movilero intentó irse pero la señora prosiguió: "No voy a soportar que vos vengan a provocar, no voy a ir a un acto de ustedes, mafiosos, negros, borrachos, delincuentes".