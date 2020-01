Allan Bogado reveló que el macrismo guionó su declaración para perjudicar a Cristina Kirchner

El presunto ex espía Allan Bogado afirmó que declaró contra el gobierno kirchnerista porque fue guionado por el secretario general de Presidencia Fernando de Andreis. "Declaraba eso o iba preso", afirmó Bogado, quien además sostuvo que la denuncia del fiscal Alberto Nisman por el Memorándum con Irán no tenía sustento.

"A mí me guían dentro del gobierno que pasó. A mí me guionaron desde el gobierno de Macri. Mis abogados se juntaron con gente del Gobierno", sostuvo Bogado en una entrevista con Gustavo "El Gato" Sylvestre en Radio 10. El supuesto ex espía especificó que sus abogados se reunieron con el entonces secretario de Presidencia De Andreis.

"En la lista de mail que me mandaron figuran otros testigos protegidos. Mis abogados se juntaron con gente de Presidencia", afirmó Bogado, quien además informó que el guión que le entregaron fue para declarar contra el gobierno de Cristina Kirchner.

El ex espía se justificó al manifestar que declaró en la causa que lleva adelante Claudio Bonadio: "O iba preso o decía eso".

Bogado manifestó que la denuncia de Nisman por el Memorándum carecía de pruebas porque no había delito y que se iba a caer en "tres días" si la investigación seguía su curso. "Ahora estoy dispuesto a decir toda la verdad en la causa de Memorándum", sostuvo.

"Creo que Nisman y Stiuso eran socios", manifestó Bogado, quien contó que trabajó en la SIDE desde 1988 hasta 2014 y que su trabajo era "reunir información".