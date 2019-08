Alberto Fernández: "Macri debe decidir si va a primar su condición de presidente o de candidato"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió a los anuncios de Mauricio Macri y señaló: "Creo que tardíamente toma estas medidas sin tener en cuenta las consecuencias". Del mismo modo, indicó que "el Presidente intenta mover el consumo y eso no está mal, el tema es que moverlo así es muy riesgoso" y advirtió que Macri "debe gobernar y yo lo voy a ayudar, pero debe hacerlo hasta el último día".

En diálogo con el programa “Navarro 2019” por El Destape Radio, el dirigente señaló que "el Presidente está en un momento difícil y yo lo entiendo, pero ahora debe primar su rol como presidente y no como candidato". Asimismo, remarcó que "se nota que no está convencido de lo que está haciendo".

"Es como el padre nuestro que rezan los ateos antes de morir, no sirve", argumentó Alberto Fernández. Remarcó que "yo voy a tratar de ayudar en lo que pueda" y advirtió que "no tiene sentido que nos reunamos, porque si el presidente espera acordar conmigo es muy difícil porque yo creo en otro país". Y profundizó: "No quiero reunirme, no quiero ser partícipe de sus decisiones porque dejamos al pueblo sin opciones".

"Me parece bien que intente congelar precios de combustibles y de la canasta, yo lo voy a ayudar en lo que pueda", contó Fernández. Por otra parte pronunció que "el riesgo es muy grande porque podemos quedarnos sin reservas". "Está bien ayudar al consumo, pero se deben hacer en un marco de acuerdo de 180 días porque si no es riesgoso", agregó.

"Con esta demanda de dólares nos vamos a quedar sin reservas de libre disponibilidad", afirmó. Y continuó: "Yo quiero llevar tranquilidad, no soy Venezuela"

"El presidente sabe que cuenta con mi ayuda para que termine su mandato. Debe terminarlo y no debe estar puesto en duda", concluyó.