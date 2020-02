Alberto Fernández aseguró que Argentina no puede pagar la deuda

El presidente Alberto Fernández aseguró que el momento sensible de la economía nacional, la argentina no tiene "ninguna" posibilidad de pagar el total de la deuda que dejó Mauricio Macri.

"Nosotros quisiéramos destinar el dinero que está pensado destinarse al pago de la deuda a la reactivación de la economía, a sacar a la gente de la situación de crisis en la que está. Si pagamos creo que no nos va a alcanzar, pero además estaríamos sumiendo a la economía argentina en una postración absoluta", sostuvo Fernández en declaraciones a Radio Continental.

El jefe de Estado, quien regresó días atrás de una gira por Europa donde buscó recolectar el apoyo de los principales líderes para establecer una renogociación de los términos de pago acorde a la realidad argentina, resaltó que no hay "ninguna" posibilidad de que el país pague la deuda. "Lo que ha pasado en la Provincia de Buenos Aires no es una regla, fue una excepción, un tema coyuntural. Hubo que tomar esa decisión no porque creamos que se puede pagar la deuda, sino porque creíamos que empezando la discusión no era bueno incumplir", resaltó.

Asimismo, Fernández señaló que la negociación con el FMI será un punto clave para los acuerdos que pueda lograr el país con el resto de los bonistas, ya que "están muy a la expectativa de lo que el fondo dice".