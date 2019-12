Actualización de Whatsapp: cómo saber si tenés la última versión

¿Aún no viste el emoji del mate? ¿Te falta algo que todos tus amigos tienen? Muy probablemente no tengas la última actualización de Whatsapp y eso hace que no puedas utilizar todas esas características.

Por eso siempre es recomendable, como con todas las aplicaciones, tener la última versión para poder disfrutar de los avances.

¿CÓMO PUEDO CHEQUEAR SI TENGO LA ÚLTIMA VERSIÓN?

Lo primero que tenés que hacer para saber si tenés WhatsApp actualizado a la última versión es corroborar cuál es la actual versión. Para eso pulsa en el botón de tres puntos que te aparece arriba a la derecha en Android y luego en la opción de Ajustes. Una vez ahí, tenés que clickear sobre la opción de Ayuda que te aparecerá casi abajo del todo.

Ahí vas a entrar a una pantalla donde vas a ver varias opciones. La que nos interesa en este caso es la de "Info de la aplicación" que está ubicada abajo de todo.

Ahí vas a poder corroborar cuál es la versión de Whatsapp que tenés instalada en el teléfono celular. Luego podras confrontar con el número de la versión más actualizada y si no la tenés, podés instalarla.