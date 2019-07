Aborto: Alberto Fernández anunció que impulsará la despenalización

El precandidato del “Frente con Todos”, Alberto Fernández habló sobre el aborto. Esta vez lo hizo en el programa “Debo Decir” (America TV) con el periodista Luis Novaresio. Fernández además explicó su plataforma en temática de género con la creación de un Ministerio de la Mujer que impulsará el debate por la legalización del aborto y dijo:

"Creo que podemos ir avanzando en algunos puntos para no empezar tan rápidamente con el tema de la legalización. Una forma es terminar con la penalización del aborto. Y para los que dicen que no sirve para nada, no es así, sirve para mucho, porque ahí deja de ser clandestino el aborto, entonces es más fácil tener un control sobre la salud de la mujer", dice.

"Lo haría inmediatamente, como paso previo a la legalización, porque ya nadie discute la penalización del aborto. No hay en la Argentina una condena a una mujer que haya abortado, se condenó a médicos. Lo que hay que hacer es terminar con esa ficción", agrega.