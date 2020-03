Coronavirus en Argentina: Empresarios advierten que faltarán alimentos por las restricciones que existen en algunos municipios

Unas 30 cámaras empresariales de distintos sectores agroindustriales advirtieron que si se mantienen las restricciones que están imponiendo varios municipios en las provincias al transporte de cargas, podría haber faltante de alimentos.

Los empresarios enviaron una nota a los gobernadores para alertar por una posible “parálisis de la comercialización de insumos, granos y subproductos para la industria nacional de consumo, así como para la exportación” y cuestionaron que esas restricciones no están avaladas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el gobierno nacional emitió la semana pasada para ordenar el aislamiento social y frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.

El sector empresarial apuntó que hay 70 municipios que prohíben o traban el paso de camiones cargados con maíz, trigo, soja, girasol, otros granos y subproductos e insumos agrícolas que tienen que llegar a plantas avícolas, tambos, feedlots (establecimientos de engorde de ganado a corral), corrales de cerdos e industria alimenticia en general, incurriendo en serios inconvenientes en la circulación de mercaderías y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria nacional”.

“En todas nuestras plantas de insumos, acopios, puertos, fábricas de molienda y procesamiento hemos instrumentado protocolos preventivos sanitarios estrictos, incluyendo controles de temperatura a todo el personal y a prestadores de servicios, por lo que consideramos que los municipios en rebeldía deben confiar en la eficiencia de estas medidas”, aclararon en la nota.

Asimismo, las cámaras empresariales advierten que los cierres de accesos en los municipios pueden generar en los próximos días (especialmente ante el inicio de la cosecha gruesa) "una parálisis de la comercialización de insumos, granos y subproductos para la industria nacional de consumo así como para la exportación".

En tanto, proponen buscar alternativas que permitan la circulación, "por ejemplo, los corredores seguros en cada provincia y municipios, para ordenar el tránsito de insumos y mercaderías de la cadena agroindustrial".

La nota lleva la firma de las bolsas de cereales de todo el país, la Cámara de Feedlot, el Centro de la Industria Lechera, la Federación de la Industria Molinera y las entidades que forman la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina), entre otras.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), Alberto Guida, reconoció los “problemas de stock” como así también complicaciones en la logística pero descartaron que pueda haber desabastecimiento.

“Estamos llevando como podemos. No hay desabastecimiento, hay quiebre de stock y a veces no se llega en tiempo y forma a la reposición de algunos productos”, planteó en diálogo con AM 850. No obstante, aseguró que “paulatinamente, el flujo de mercadería se va compensando. Se trata de cuidar horarios para los empleados y ser flexibles para los consumidores”