Trump propone a su nuera Lara como posible candidata al Senado por Carolina del Norte

Imagen de archivo de Lara Trump durante un mitin de Donald Trump en el Palm Beach County Convention Center de West Palm Beach, Florida, EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso el martes a su nuera Lara como posible sustituta del senador Thom Tillis, que no optará a la reelección en Carolina del Norte tras enfrentarse con el mandatario por su proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos.

"Alguien que realmente sería genial es Lara", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso de un viaje a Florida.

"Ella creció allí, pero viven en Florida", dijo Trump. "Ella es una gran persona, Lara Trump. Quiero decir, siempre sería mi primera opción. Pero ella no vive allí ahora, pero está allí todo el tiempo".

El escaño de Carolina del Norte se considera una de las pocas carreras competitivas al Senado en las elecciones de mitad de mandato de 2026, cuando estará en juego el control de ambas cámaras del Congreso.

Tillis fue uno de los tres republicanos que votaron en contra del proyecto de ley firmado por Trump, que fue aprobado el martes por el más estrecho de los márgenes. Ahora vuelve a la Cámara de Representantes para su posible aprobación final.

Tillis citó su preocupación por cómo podrían afectar a sus electores los recortes de la legislación propuesta al programa de salud Medicaid para los ciudadanos de bajos ingresos. Su objeción enfureció a Trump, quien dijo que evaluaría apoyar a posibles rivales de Tillis antes de que el titular anunciara que no se presentaría a otro mandato de seis años.

Lara Trump, casada con Eric, uno de los hijos del mandatario, es natural de Carolina del Norte y fue copresidenta del Comité Nacional Republicano para las elecciones de 2024.

Sopesó una candidatura para sustituir al senador Marco Rubio en Florida cuando se convirtió en secretario de Estado de Trump, pero finalmente decidió no ser tenida en cuenta. A principios de año se incorporó al canal de noticias Fox, donde presenta el programa semanal "My view with Lara Trump".

(Editado en español por Carlos Serrano)