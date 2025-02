Empresas proponen 69 áreas para proyectos eólicos costa afuera en Colombia para ronda

FOTO DE ARCHIVO. Vista de las turbinas del parque eólico marino de Orsted cerca de Nysted

Empresas que presentaron solicitudes para participar en la primera ronda de energía eólica costa afuera en Colombia propusieron 69 áreas para desarrollar proyectos, informó el jueves la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

En diciembre pasado el Ministerio de Minas y Energía anunció la habilitación preliminar de 8 empresas para participar en la primera ronda de energía eólica costa afuera.

En el listado preliminar de empresas habilitadas para participar en la ronda están grupos empresariales de Bélgica, Reino Unido, España y China, además de compañías colombianas y extranjeras como Ecopetrol, Celsia, Copenhagen Infrastructure Partners, Jan De Nul and DEME, Powerchina and China Three Gorges y la británica Dyna Energy.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Una vez se verifique la aptitud de lo propuesto, las empresas habilitadas podrán realizar ofertas sobre áreas de su interés, con la opción de adjudicación de máximo dos a cada uno de ellos", precisó la ANH en un comunicado.

Además, el organismo proyectó que a finales de mayo se cumpla la etapa de "Depósito de Ofertas" y se conozca el número de propuestas.

La ANH precisó que el Gobierno se propone lograr la adjudicación de una capacidad instalada mínima de 1 Gigavatio en la ronda.

"Las compañías interesadas pueden presentar ofertas sobre áreas de hasta 270 kilómetros cuadrados, para proyectos con una capacidad instalada mínima de 200 megavatios (MW)", explicó el comunicado.

El Gobierno tiene como objetivo alcanzar los 7 gigavatios de capacidad eólica marina en el 2040.

El presidente izquierdista Gustavo Petro busca impulsar el desarrollo de energías alternativas para alejar al país de la dependencia de las industrias extractivas, como el petróleo, el gas y el carbón.

Con información de Reuters