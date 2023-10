El Gobierno belga acusa al primer ministro británico Sunak de "alimentar la transfobia"

El Gobierno belga acusó hoy al primer ministro británico, Rishi Sunak, de "alimentar la transfobia" tras las declaraciones realizadas ayer en Manchester, en las que apuntó contra la identidad de género y la educación sexual.

"Estoy orgullosa de que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea tu identidad de género no te define como persona y no es un problema. Espero que mi nombramiento pueda desencadenar el debate en países donde todavía no es así", tuiteó Petra De Sutter, viceprimera ministra del Gobierno por el Partido Verde.

Los dichos de De Sutter son una respuesta a lo de Sunak, quien afirmó, en su discurso durante la conferencia anual del Partido Conservador en Manchester, que "es sentido común" que "un hombre es un hombre y una mujer es una mujer".

Sobre la identidad de género, Sunak aseguró que "no hay que dejarse intimidar" para creer que "las personas pueden ser del sexo que quieran ser"

Al respecto, De Sutter dijo que el discurso de Sunak es "dañino y muy decepcionante".

"Estas palabras están alimentando la transfobia y poniendo en peligro la vida de muchas personas en todo el mundo. Las mujeres trans son mujeres. Y de ninguna manera una amenaza para los demás. No te unas a los verdaderos matones, Rishi Sunak", tuiteó la política del Partido Verde.

También recalcó la importancia de la transparencia en la educación sexual y alertó a los padres a estar al tanto de lo que sus hijos aprenden sobre el sexo en las escuelas.

Además, subrayó la necesidad de que los pacientes estén informados acerca de cómo se abordan temas de género en hospitales.

Cifras muestran que el año pasado se registró en Reino Unido un número récord de crímenes de odio contra personas transgénero en Inglaterra y Gales, informó la organización benéfica trans Mermaids, que acusó al Gobierno británico de legitimar la persecución de las personas trans.

Con información de Télam