Ver Turquía vs. Paraguay en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La Selección de Turquía.

El Mundial 2026 es el torneo más grande de la historia de la FIFA, con 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero también es una de las Copas del Mundo más fragmentadas en términos de transmisión, con distintos canales y plataformas compartiendo derechos de emisión.

Miles de usuarios vuelven a buscar opciones como Fútbol Libre o Xuper TV para seguir los encuentros en vivo. Sin embargo, estas plataformas no cuentan con autorización para emitir los partidos y su utilización implica acceder a transmisiones ilegales que vulneran los derechos audiovisuales adquiridos por las señales oficiales.

Por qué Fútbol Libre y Xuper TV no son opciones legales para ver Turquía vs. Paraguay

Cada edición del Mundial moviliza una enorme inversión económica en derechos de transmisión. En Argentina, la FIFA otorgó licencias oficiales a un grupo reducido de empresas para emitir los encuentros de la Copa del Mundo.

Por ese motivo, sitios como Fútbol Libre o Xuper TV no están autorizados para retransmitir el contenido. Además de infringir la legislación sobre propiedad intelectual y derechos audiovisuales, estas páginas suelen presentar riesgos adicionales para los usuarios, como publicidad invasiva, enlaces fraudulentos y potencial exposición a software malicioso.

El fenómeno no es nuevo. Durante los últimos años, distintas transmisiones deportivas internacionales fueron objeto de reclamos judiciales y bloqueos por parte de organismos reguladores y empresas propietarias de los derechos televisivos.

Dónde ver Turquía vs. Paraguay de forma legal

Los hinchas que quieran seguir el encuentro entre Turquía y Paraguay tienen varias alternativas legales disponibles en Argentina.

La principal opción es DSports, la única señal que posee los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026. A través de DIRECTV y la plataforma DGO, ofrece cobertura completa del certamen, incluyendo todos los encuentros de la fase de grupos y las instancias eliminatorias.

La Selección de Paraguay.

Además, Paramount+ y Flow también permiten acceder a la totalidad de los partidos gracias a acuerdos de sublicencia con DSports. Esto significa que los usuarios reciben la misma transmisión oficial, con idéntica imagen y relato.

Otra alternativa disponible es Amazon Prime Video para quienes contraten el canal adicional de DSports dentro de la plataforma.

Cómo se reparten los derechos del Mundial 2026

La distribución de los derechos televisivos quedó concentrada en pocas señales. Mientras DSports, DGO, Flow y Paramount+ ofrecen los 104 partidos del torneo, otras plataformas y canales cuentan con coberturas parciales.

TyC Sports transmite 52 encuentros, incluyendo todos los partidos de la Selección argentina y la final del Mundial. Telefe, por su parte, ofrece 32 partidos con foco en Argentina, las principales selecciones sudamericanas y varias potencias europeas.

Disney+, mediante ESPN y su plan Premium, emite 30 encuentros seleccionados, mientras que la TV Pública tendrá una cobertura más limitada, con los partidos de Argentina en la fase de grupos y algunos cruces de eliminación directa que serán confirmados más adelante.

La consecuencia es clara: quienes quieran acceder a la totalidad del Mundial 2026 deberán recurrir a alguna de las plataformas con licencia oficial, ya que son las únicas habilitadas para emitir legalmente todos los partidos del torneo.