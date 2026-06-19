Los líderes de la UE debatirán sobre el próximo presupuesto de siete años del bloque

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen con los medios de comunicación el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

Los líderes ​de la Unión Europea se enfrentarán este viernes por el presupuesto del bloque, ya que la primera propuesta sobre a qué debería destinar fondos la UE entre 2028 y 2034 —y de dónde debería ‌obtener los recursos— ha suscitado duras críticas ‌tanto por parte de los contribuyentes netos como de los beneficiarios del presupuesto.

El presupuesto de la UE es el medio por el que la Unión financia todas sus políticas: desde el apoyo a los agricultores hasta la igualación de los niveles de vida en el bloque de 27 países, pasando por el desarrollo de nuevas tecnologías y los programas de intercambio de estudiantes. Según la propuesta de la Comisión Europea, el presupuesto para el periodo 2028-2034 debería ascender a 2 billones de euros (2,3 billones de dólares).

Los países más ricos de la UE aportan ​más al presupuesto de lo que ⁠reciben, mientras que los más pobres reciben más de lo que aportan. Cada siete años, ambos grupos ‌se enfrentan duramente para alcanzar el acuerdo unánime necesario para que se apruebe el presupuesto.

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La ⁠primera propuesta de compromiso elaborada por la presidencia chipriota de ⁠la UE la semana pasada reducía la propuesta de la Comisión en un 2%, lo que no era suficiente para unos y resultaba excesivo para otros.

Además, destinaba más fondos del presupuesto a los agricultores y a las políticas ⁠de cohesión, en detrimento del apoyo a la investigación y la innovación y a otros ámbitos, ​lo que enfureció a los países que intentan competir con las industrias de ‌China y Estados Unidos.

Países Bajos, país contribuyente al presupuesto ‌en términos netos, se mostró descontento con el primer compromiso porque se centraba demasiado en la agricultura ⁠y la cohesión —consideradas partidas de gasto tradicionales— en lugar de en los nuevos retos de la defensa y la modernización.

"La propuesta que está actualmente sobre la mesa realmente no es lo suficientemente buena para Países Bajos", declaró el jueves el primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

España, que es un pequeño beneficiario neto, pero no por ello deja ​de serlo, tenía ‌una opinión diferente y argumentaba que el presupuesto era demasiado reducido y que el gasto destinado a los agricultores y a la cohesión debería ajustarse al alza para tener en cuenta la inflación.

"La propuesta… es incluso más insuficiente que la presentada inicialmente por la Comisión Europea, por lo que, desde luego, no estamos nada de acuerdo con ella", dijo el primer ministro español, Pedro Sánchez.

SE ⁠AGOTA EL TIEMPO

Desde el punto de vista jurídico, los Gobiernos de la UE deben llegar a un acuerdo sobre el presupuesto para el período 2028-2034 antes de que finalice 2027.

Sin embargo, debido a las elecciones que se celebrarán el año que viene en Francia, Italia, Polonia, España, Grecia, Estonia, Finlandia y Eslovaquia, debería alcanzarse un acuerdo antes de que finalice 2026, para no quedar en manos de todas las campañas electorales.

Para ayudar a reducir las contribuciones nacionales de los contribuyentes netos, al tiempo que se mantienen las ambiciones de gasto de los beneficiarios netos, los líderes de la UE ‌deben ponerse de acuerdo sobre nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto de la UE, que no procedan directamente de las arcas nacionales.

Entre las opciones propuestas, rechazadas por algunos países y respaldadas por otros, se encuentra una parte de los ingresos que los gobiernos de la UE obtienen de la venta de permisos de emisión de CO₂ a las empresas y una parte del impuesto sobre los bienes importados a la UE que se hayan fabricado en países ‌donde las políticas climáticas son menos estrictas que en la UE.

Otras opciones de ingresos incluyen un impuesto sobre los residuos electrónicos no recogidos, una parte del impuesto especial sobre el tabaco y una contribución anual a tanto alzado de las ‌grandes empresas que operan y ⁠venden en la UE.

Otras propuestas incluyen un gravamen sobre la riqueza extrema, sobre los servicios digitales, sobre los juegos de azar en línea y sobre las plusvalías de los criptoactivos.

Aunque ​es poco probable que los líderes tomen decisiones este viernes sobre qué nuevas fuentes de ingresos quieren asignar a la UE, indicarán sus preferencias para que la próxima Presidencia irlandesa de la UE pueda preparar una nueva propuesta de compromiso para octubre.

(1 dólar = 0,8727 euros)

(Reportaje de Jan Strupczewski; edición de Lincoln Feast; edición en español de Paula Villalba)