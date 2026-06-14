Ver Países Bajos vs. Japón en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Países Bajos enfrenta a Japón.

Países Bajos y Japón se enfrentan domingo 14 de junio a las 17 (horario argentino), por la fecha 1 del Grupo F de la Copa del Mundo. Ambas selecciones se medirán en Dallas, en uno de los partidos más atrapantes que tiene esta primera semana de competencia. Los dos equipos llegan a este duelo con la intención de comenzar el torneo con una victoria que les permita encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Para el conjunto europeo el desafío será volver a llegar lejos en una competencia en la que fue tres veces finalista (1974, 1978 y 2010), y en donde en la última edición quedó afuera en los cuartos de final ante Argentina. El seleccionado asiático, por su parte, afronta el desafío en medio de una noticia que alteró su preparación: la baja de una de sus principales figuras a pocos días del debut. El choque promete enfrentar dos estilos distintos y marcar el rumbo inicial de ambos equipos en la competencia.

Por dónde ver Países Bajos vs Japón

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro de este domingo a las 17 horas entre Países Bajos y Japón será transmitido por DSports, Flow, Paramount+, Telefe y TyC Sports.

Una baja sensible en Japón

Japón es una selección que se ha consolidado como una de las potencias del fútbol asiático y que buscará dar el golpe ante uno de los candidatos del grupo. Los dirigidos por Hajime Moriyasu llegan con el objetivo de repetir o mejorar las actuaciones que los llevaron a ser protagonistas en las últimas ediciones del certamen.

Japón sueña con dar el batacazo.

Sin embargo, la preparación japonesa sufrió un duro revés en la recta final. La Asociación de Fútbol de Japón confirmó la baja por lesión de Wataru Endo, capitán y referente del equipo. El mediocampista, considerado una pieza clave por su liderazgo y experiencia internacional, no logró recuperarse a tiempo y quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo y representa una pérdida sensible para los Samuráis Azules.

Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y buscará, una vez más, conquistar el único gran título que falta en su historia. La selección europea llega a esta edición tras completar una sólida fase clasificatoria, en la que terminó como líder del Grupo G de la UEFA con 20 puntos. Y sueña con dar el batacazo en este torneo.