Ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

Canadá enfrenta a Bosnia y Herzegovina.

Canada debuta este viernes 12 de junio frente a Bosnia y Herzegovina por la fecha 1 del Grupo B. El partido se jugará a las 16 (horario argentino) en un encuentro que se disputará en el Estadio BMO Field, de Toronto, donde el equipo anfitrión dará su primer paso en este certamen, que organiza en esta edición junto con los países de Estados Unidos y México.

Es la tercera vez en la historia que el conjunto norteamericano participa de una Copa del Mundo. La primera vez que estuvo en el torneo fue en México 1986 y la segunda en Qatar 2022. La coincidencia es que en ambas ediciones el campeón del certamen fue la Selección Argentina.

Por dónde ver Canadá contra Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Canada y Bosnia y Herzegovina a las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX). Transmiten DSports, Flow, Paramount+.

Los jugadores destacados de ambas selecciones

Con la ausencia de Alphonso Davies, que ya anunció que se perderá el primer partido por una lesión, los delanteros Cyle Larin (Southampton) y Jonathan David (Juventus) son quienes empujan la ilusión en el seleccionado local. Bosnia cuenta por su parte con la histórica figura del goleador Edin Dzeko, que a los 40 años volverá a los Mundiales después de la presentación en Brasil 2014.

Bosnia y Herzegovina llega con la confianza de haber eliminado a una potencia histórica como Italia en las Eliminatorias, a la que dejó por tercera vez consecutiva afuera de la competencia. En ese marco, buscará comenzar con el pie derecho en su estreno, en un encuentro que podría ser clave para sus aspiraciones de clasificación, en una zona que comparte con Suiza y Qatar.

Cómo le fue en otros mundiales a Canadá

Canadá cuenta con una historia breve en las Copas del Mundo. Su primera participación fue en México 1986, luego de conseguir una clasificación histórica en las Eliminatorias de la Concacaf. Integró el Grupo C junto a Francia, Hungría y la Unión Soviética, pero perdió sus tres encuentros y se despidió en la fase inicial sin sumar puntos ni convertir goles. Terminó en el último lugar de su zona y cerró el torneo como una de las selecciones con peor rendimiento de la competencia.

Canadá en el Mundial 1986.

Su segunda experiencia mundialista llegó en Qatar 2022, 36 años después. Aunque volvió a quedar eliminada en la primera ronda, dejó una imagen más competitiva. Debutó con una ajustada derrota ante Bélgica (1-0), luego cayó 4-1 frente a Croacia en un partido en el que Alphonso Davies marcó el primer gol de Canadá en la historia de los Mundiales, y cerró su participación con un revés por 2-1 ante Marruecos. De esta manera, los canadienses completaron seis partidos mundialistas disputados, todos con derrota, y aún buscan sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo.