Pronóstico y estadísticas de Canadá vs. Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026

Canadá y Bosnia Herzegovina darán inicio al Grupo B del Mundial 2026 cuando se enfrenten este viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto desde las 16 horas de nuestro país. Por supuesto, ambos seleccionados buscarán comenzar de la mejor manera para cosechar los primeros tres puntos del certamen en la zona que compartirán con Suiza y Qatar. Estos dos últimos se medirán recién el sábado buscando el mismo objetivo en el comienzo de la Copa del Mundo.

En los últimos diez partidos disputados, el combinado canadiense ganó en cuatro presentaciones, igualó en cinco y perdió la restante a manos de Australia en el marco de un cruce internacional llevado a cabo en octubre del 2025 donde cayeron por 1 a 0. El resto de los cotejos también fueron amistosos teniendo en cuenta que ya estaba clasificado al torneo por ser uno de los anfitriones. En el medio vencieron a Gales, Venezuela, Guatemala y Uzbekistán, mientras que no se sacaron ventajas contra Irlanda, Túnez, Islandia, Ecuador y Colombia.

Por otro lado, los europeos la tuvieron más difícil pero, entre otras cosas, superaron un fuerte desafío para meterse en el Mundial. Si bien ganaron sólo tres encuentros -San Martino, Malta y Rumania- de los diez que jugaron desde septiembre del 2025 en adelante, lo cierto es que también eliminaron por penales a Gales y a Italia -empató 1 a 1 con ambos en tiempo reglamentario- en los mano a mano para llegar a la competencia. Sólo perdieron ante Austria.y cosecharon cuatro igualdades más de las mencionadas.

Canadá vs. Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026: goleadores y estadísticas de ambos equipos

Los canadienses cuentan con Alphonso Davis como su gran figura, aunque no jugó ninguno de los últimos diez partidos con su seleccionado e igualmente estará en la Copa del Mundo. El hombre del Bayern Munich de Alemania arrastra una lesión muscular que lo dejará afuera del debut, pero se espera que llegue en condiciones para los dos cruces siguientes. Ermedin Demirović, del Stuttgart alemán, es la principal estrella del seleccionado bosnio y estuvo ausente en seis de los diez cotejos que jugó su equipo desde septiembre del 2025 en adelante. Además, será el último Mundial de Edin Dzeko a sus 40 años de edad..

El elenco que será local en la Copa del Mundo sufrió tres expulsiones en los encuentros que jugó en los últimos meses. Tajon Buchanan vio la roja en el empate 1 a 1 contra Islandia, Ismael Kone ante Venezuela en la victoria por 2 a 0 y Ali Ahmed en la igualdad sin goles contra Ecuador. Por su parte, los europeos no se quedaron con un hombre menos en los últimos diez compromisos que jugaron.

Hasta el momento nunca se enfrentaron de manera oficial, por lo que será la primera vez que se crucen. En cuanto a lo que será el debut mundialista de ambos, predomina la paridad, aunque los locales pueden aprovechar que jugarán con su gente en Toronto ante un rival europeo que viene de eliminar a Italia. Ambos buscarán comenzar de la mejor manera la Copa del Mundo y encaminarse a la clasificación.

Edin Dzeko jugaría su último Mundial en 2026 representando a Bosnia

Cuándo juegan Canadá vs. Bosnia Herzegovina por el Mundial 2026: todo lo que hay que saber

El duelo entre el elenco surcoreano y su par checo tendrá lugar este viernes 12 de junio desde las 16 horas de nuestro país en el BMO Field de Toronto siendo el primer partido del Grupo B. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de los canales TyC Sports, Telefe y DSports, además de las plataformas Claro 4K y Paramount+. El árbitro de este cotejo será el argentino Facundo Tello.

El fixture del Grupo B en el Mundial 2026

Fecha 1

Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (TyC Sports, Telefe, DSports, Claro 4K y Paramount+).

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3