Así es el grupo B: fixture de partidos, fechas y horarios

Canadá y Catar forman parte del Grupo B del Mundial 2026. (Crédito de foto: ESPN)

La Copa del Mundo 2026 de fútbol masculino sigue revelando sus atractivos, y el Grupo B se posiciona como una zona impredecible y con historias cruzadas. Este sector está integrado por las selecciones de Canadá, Suiza, Catar y Bosnia y Herzegovina. Con la presencia del combinado norteamericano compitiendo en condición de anfitrión, el grupo ofrece un atractivo contraste entre la experiencia europea de los suizos, el despliegue físico de los bosnios y la evolución técnica que muestran los asiáticos. Todos pelearán palmo a palmo por un boleto que los deposite en los dieciseisavos de final.

Cronograma de partidos, sedes y horarios

La actividad del Grupo B concentrará la atención del continente con encuentros distribuidos principalmente en suelo canadiense y estadounidense. A continuación, el detalle completo de las jornadas, estadios y los horarios adaptados para Argentina:

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina : Viernes 12 de junio, 16:00 h. Estadio de Toronto (BMO Field), Toronto, Canadá.

Catar vs. Suiza : Sábado 13 de junio, 16:00 h. Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi's Stadium), Santa Clara, Estados Unidos.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina : Jueves 18 de junio, 16:00 h. Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), Inglewood, Estados Unidos.

Canadá vs. Catar : Jueves 18 de junio, 19:00 h. Estadio BC Place, Vancouver, Canadá.

Suiza vs. Canadá : Miércoles 24 de junio, 16:00 h. Estadio BC Place, Vancouver, Canadá.

Bosnia y Herzegovina vs. Catar: Miércoles 24 de junio, 16:00 h. Estadio de Seattle (Lumen Field), Seattle, Estados Unidos.

Selecciones que integran el Grupo B del Mundial 2026. (Crédito de imagen: NetBetExperts)

El anfitrión actual frente a frente con el organizador saliente

Más allá de lo estrictamente táctico, el fixture de este grupo regala una curiosidad conceptual que llama la atención de los fanáticos. El partido de la segunda fecha del grupo pondrá cara a cara a Canadá, que está ejerciendo el rol de coanfitrión en este certamen de tres naciones, contra el seleccionado de Catar.

El equipo asiático llega a este compromiso con el recuerdo fresco de haber sido el organizador de la última Copa del Mundo de la FIFA celebrada en 2022. Este choque representa un verdadero traspaso de mando simbólico sobre el terreno de juego, cruzando al organizador del pasado reciente con una de las asociaciones que le da vida y hogar al presente de la máxima cita del fútbol internacional.