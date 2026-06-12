La terrible broma de un jugador de la Selección Argentina a Alexis Mac Allister: "Por lo menos tengo pelo"

Broma pesada contra MacAllister.

A pocos días de su debut en el Mundial 2026, la Selección argentina mostró su costado más relajado. Mientras Lionel Scaloni ultima los detalles del plantel de cara al estreno ante Argelia, el próximo martes 16 de junio, la cuenta oficial del equipo publicó un video con la intimidad de las sesiones de fotos protocolares de la FIFA. El backstage dejó al descubierto el clima distendido del grupo y, sobre todo, las bromas filosas que se cruzaron los campeones del mundo.

Dibu, Otamendi y Cuti, los más bromistas

Entre los más activos a la hora de molestar a sus compañeros estuvieron Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi y el Cuti Romero, que aprovecharon cada momento para sacar una risa. El arquero, al que se lo vio con un vendaje en los dedos producto de una fractura, se metió a editar las imágenes en una computadora: "Le estoy cambiando el nombre", bromeó. También hubo lugar para el aliento futbolero: "¡Golazo, papá!", gritó Nahuel Molina.

El video arrancó, de hecho, con un Thiago Almada que se animó a hablar en inglés con uno de los colaboradores de la organización, mientras de fondo Lisandro Martínez y Otamendi alentaban a los que posaban. Hasta hubo tiempo para los chistes internos: "Falta el Lucero después de Molina. Se va a enojar mi mamá", lanzó entre risas el lateral del Atlético de Madrid. No era la primera filtración: el propio Otamendi ya había compartido en sus redes un tramo de la producción con Almada y Exequiel Palacios como protagonistas.

El cruce que se robó el video

Pero el momento más comentado tuvo como protagonistas a Alexis Mac Allister y Nico González. Todo empezó cuando el mediocampista del Liverpool le reprochó a su compañero que estuviera todo el tiempo arreglándose: "Dejá de peinarte, vos...". La respuesta de Nico González fue letal y desató las risas de todos: "¡Por lo menos tengo pelo!", le retrucó, en un palito directo a la incipiente calvicie del rosarino.

El Profe y el resto del plantel

El clima de joda se completó con la aparición del Profe Luis Martín, que se sumó al tono relajado: "Que las fotos salgan bien, que los chicos estén ordenaditos, peinados, todo tengo que controlar". "Dale, profe, dale", le respondió, divertido, Julián Álvarez. Por el video también pasaron Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Giuliano Simeone, entre otros, en una postal que mostró a la Albiceleste distendida y enchufada a la vez, lista para arrancar la defensa del título.