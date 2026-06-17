La Selección de Portugal debuta ante Congo en el Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo titular

Cristiano Ronaldo, titular en su sexto Mundial con Portugal.

Portugal y la República Democrática del Congo se enfrentan en la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará este miércoles 17 de junio a la 14 (hora argentina) en territorio estadounidense y marcará el inicio del camino para dos selecciones que llegan con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de comenzar sumando en una zona que también integran Colombia y Uzbekistán, en donde los lusos parten con muchas expectativas.

La selección portuguesa parte como una de las candidatas a intentar ganar el Mundial 2026 y como una de las potencias europeas presentes en la Copa del Mundo. Del otro lado estará el conjunto congoleño, que vuelve a una cita mundialista con la intención de transformarse en una de las sorpresas del torneo. El debut adquiere una importancia especial para ambos equipos, ya que un buen resultado puede encaminar sus aspiraciones de clasificación antes de afrontar compromisos aún más exigentes dentro del grupo.

Por dónde ver Portugal vs. Congo por el Mundial 2026 en Argentina

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Portugal y Congo será transmitido por DSports, DGO, Flow y Paramount+.

Portugal enfrenta al Congo.

Cómo llegan Portugal y Congo al Mundial 2026

Portugal llega al Mundial respaldado por una generación de futbolistas que combina experiencia y talento. Bajo la conducción de Roberto Martínez, el seleccionado luso afronta su novena participación en una Copa del Mundo y busca dar un paso más respecto de actuaciones anteriores. Aunque los años pasan, Cristiano Ronaldo continúa siendo la principal referencia del equipo y afronta una nueva aventura mundialista acompañado por jugadores de primer nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Neves y Rúben Dias. La profundidad de su plantel y la calidad individual de sus figuras convierten a Portugal en favorito para quedarse con el encuentro y en uno de los candidatos a pelear por los puestos de privilegio en la competición.

La República Democrática del Congo, por su parte, llega con la ilusión de demostrar que puede competir de igual a igual frente a las selecciones más poderosas. El conjunto africano consiguió su clasificación después de una destacada campaña en las eliminatorias y pretende trasladar ese rendimiento al escenario más importante del fútbol mundial. Con una base de futbolistas que militan en ligas europeas y un equipo caracterizado por su intensidad física y velocidad, los dirigidos por Sébastien Desabre intentarán aprovechar cualquier espacio para sorprender a los portugueses.