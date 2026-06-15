Racismo en el Mundial 2026: un mexicano discriminó a una influencer coreana y lo echaron del trabajo

Un mexicano discriminó a una chica surcoreana en el Mundial 2026 y tuvo que renunciar a su trabajo.

Lamentablemente, el racismo se hizo presente en el Mundial 2026 a muy pocos días de haber comenzado. Es que un mexicano llamado Ulises Bernal discriminó a una chica surcoreana por sus rasgos físicos. La joven resultó ser una influencer de su país, se hizo conocida como Ino Cat en las redes sociales y el caso terminó en un escándalo absoluto que trascendió las fronteras y el deporte en sí.

Ella tiene más de 567 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@inocat_t) y allí posteó lo sucedido, en un video que se volvió viral rápidamente. Tan así escaló que al hombre azteca lo obligaron a renunciar en su trabajo y hasta tuvo que pedir disculpas públicas mediante una grabación propia por su vergonzoso gesto en el estadio. Todo ello pasó en el estadio Akron de las Chivas de Guadalajara, donde los asiáticos derrotaron por 2-1 a República Checa en su debut por el Grupo A. En esa misma zona también se encuentran justamente México y Sudáfrica.

Video: un mexicano discriminó a una surcoreana en el Mundial 2026

En la publicación inicial en su feed de Instagram, Ino Cat hizo un resumen de sus primeras horas en México hasta que llegó el partido de su Selección ante Chequia. Como parte de la estadía en América ocurrió este vergonzoso suceso, por lo que la joven agregó: "Sinceramente, pensé que terminaría arrepintiéndome de este viaje. Pero en el estadio encontré sonrisas, apoyo y personas increíbles".

Lejos del rencor, la influencer completó en el mensaje: "Y al final, Corea logró ganar un partido que nos hizo sufrir hasta el último minuto. Fue mi primer Mundial y uno de los recuerdos más felices de mi vida. Gracias, México. Nunca olvidaré su cariño". Sin embargo, el repudio generalizado que recibió Bernal lo obligó a renunciar al trabajo y a pedirle perdón.

Las disculpas de Bernal, el mexicano que discriminó a la surcoreana

El simpatizante azteca era el Presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos en Jalisco (CITGEJ), cargo que abandonó luego de la viralización de esta situación. A modo de disculpas, posteó una grabación hablando: "Siempre que vienen los extranjeros a México queremos que se sientan como en casa, y yo realicé todo lo contrario... Es por eso que hago este video, para ofrecerle una disculpa pública a Ino Cat".

"Renuncio a mi trabajo porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos. La grabación es a título personal y asumiré las consecuencias derivadas de mi conducta", sentenció Bernal. Por su parte, el CITGEJ emitió un comunicado oficial en el que aseguró que "reconoce la importancia de actuar con responsabilidad, prudencia y respeto hacia todas las personas involucradas". Por último, recalcaron que "el asunto será revisado a través de los mecanismos internos correspondientes, garantizando el derecho de audiencia".

Ino Cat, sin rencores con México

La influencer surcoreana, sin rencores con México...

La influencer surcoreana, sin rencores con México...

Para poner paños fríos acerca de la desagradable situación vivida en Guadalajara, la influencer asiática elogió a "la gran mayoría de los mexicanos". Además, publicó una historia con ellos en el estadio y otra besando la camiseta del "Tricolor".